Древній змій. Експерти продовжують робити відриття на об'єкті Світової спадщини ЮНЕСКО в Мексиці

Дослідники досі не впевнені, хто ж саме побудував древній храм у центрі Чичен-Іци — піраміду Кукулькана або ж Ель Каситільо. Однак це далеко не всі таємниці, які ще потрібно розкрити, проте археологи знайшли підказки.

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Дослідники з Національного інституту антропології та історії (INAH) виявили скульптуру змія у Чичен-Іца (півострів Юкатан). Вважається, що це стародавнє місто заснували невідомі досі племена Мая приблизно в період пізньої античності. Воно було важливим центром для цивілізації мая приблизно з 600-900 рр. н.е до 900-1200 рр. н.е., пише HeritageDaily.

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Дослідники проводять розкопки на цьому місці уже впродовж довгого періоду. Раніше їм вдалося зробити важливе відкриття, а саме знайти унікальний житловий комплекс у зруйнованому місті мая, про що раніше вже розповідав Фокус. Вважається, що ці будівлі, можливо, належали місцевій еліті. До цього відкриття експерти не знали про жодні житлові споруди в Чичен-Іці.

Цього ж разу їм пощастило знайти скульптуру змії, яка виконувала функцію певного орієнтира на дорозі-сакбе від піраміди Кукулькана до Священного сеноту на півночі міської громадської зони.

Священний сенот — це природний колодязь, який знаходиться біля руїн самого древнього міста. Древні Мая вважали його надзвичайно важливим і використовували для ритуалу в доколоніальну епоху. Його інша назва "Сенот (або колодязь) Жертв".

Зазвичай, це велика кругла вирва, діаметр якої іноді перевищує 60 м. Її стіни обкладені пластами вапняку і стрімко обриваються вниз до глибин темної води. Древні Мая вважали, що там внизу жив бог дощу Чак. І щоб умилостивити божество під час посухи, вони вибирали найкрасивішу дівчину, наряджали її в найкращі одежі та прикраси у Храмі Кукулькана, а потім під гру музик та радісні пісні вели її до "Колодязя Жертв". Після останній церемонії її віддавали темним водам як знак пошани і підношення для древнього божества.

Однак дослідники виявили пізніше, що скидали туди переважно рабів. Ба більше, різного віку і обох статей.

Статуя змії орієнтована на Священний сенот і відмежовує дорогу-сакбе Фото: La Crónica de Hoy

Статуя змії орієнтована на Священний сенот і відмежовує дорогу-сакбе, "білий шлях" як називали її Мая. Древні люди покривали її вапном, мінералом білого кольору. Довжина такої дороги могла сягати 100 км, а її ширина — від 4 до 20 м. Зазвичай дорога-сакбе сполучала міста, важливі споруди або площі, була священним церемоніальним маршрутом.

Дослідники припускають, що статую і "білий шлях" пов'язані між собою та є своєрідними символами Кукулькана, "Пір'ястого Змія".

У певні періоди під час весняного (21 березня) та осіннього (23 вересня) рівнодення тут можна спостерігати унікальне видовище. Тінь від сонця від країв та сходинок піраміди Кукулькана і різьбленими на камені головами змій, створюють ілюзію, ніби масивна змія спускається з піраміди.

Археолог з INAH Хосе Франсіско Озоріо Леон поділився: "Ми виявили, що сакбе є продовженням "Пір'ястого Змія", який спускається з піраміди і веде до сеноту. У нас є голова змії, яка своїм тілом окреслює стіну сакбе, а на протилежному боці є ще одна змія, однак ми ще не виявили її повну голову".

Раніше Фокус розповідав про ще одну міфічну істоту мая. Якщо її не задобрити підношеннями, то начувайся.

А також ми розбиралися, чи вірили древні мая у кінець світу та що вони визначили у своєму календарі для всього людства.