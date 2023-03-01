Капостний карлик мая. Вчені розповідають, хто такий алуш і чому він схожий на лепрекона

Вважається, що легенди про алуша могли з'явитися через ранню взаємодію культур мая та британських дослідників, адже на Британських островах "живе" досить схожа істота — лепрекон

Related video

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, можливо, вірить в існування древніх духів та істот мая. Принаймні так можна припустити з його допису у соціальних мережах, який політик зробив наприкінці лютого минулого року. Там на фото зображений алуш — міфічна істота з традиційної культури мая, схожа на ельфа або гобліна. Про це пише Grunge.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

[ + – ] Твіт президента Мексики про міфічну істоту

Політик підписав фото: "Ділюся з вами двома фотографіями, зробленими під час нашого нагляду за роботами на Tren Maya: одна з них, зроблена інженером три дні тому, очевидно, з вагона люкс; інша, зроблена Дієго Прієто, — чудова доіспанська скульптура в Ек-Баламі. Все містичне".

Tren Maya ("Потяг Мая") — це найбільший інфраструктурний залізничний проєкт в історії Мексики. Його шлях прокладеться через півострів Юкатан, економічно неблагополучний регіон країни, де раніше процвітала культура мая в доколумбовій Месоамериці.

Він покликаний допомогти принести сюди економічне процвітання, однак поки лиш викликав дискусії та суперечки щодо ймовірного руйнування та знищення культурних пам'яток.

Міфічна істота Алуш

[ + – ] Алуш — це древній карлик, який просто жив поміж інших живих істот на землі. Однак пізніше він став захисником, особливо від щурів і дрібних шкідників Фото: Wikimedia Commons/Gary Todd

Президент Мексики поділився в соціальних мережах фото ймовірного алуша, і це зі свого боку може спричинити проблеми для проєкту "Потяг Мая". Однак в історії це не перший випадок. Раніше, як вважають, історія про алуша принесла справжній хаос під час будівництва на острові Юкатан.

У 2010 році Елтон Джон побудував тут сцену для свого концерту на відкритому повітрі. Проте дехто вірить, що він не отримав "дозволу" на це будівництво від міфічної істоти, а тому, як пише видання Yucatán Magazine, в один момент сцена обвалилася, а люди отримали травми.

Вважається, що легенди про алуша могли з'явитися через ранню взаємодію культур мая та британських дослідників, адже на Британських островах "живе" досить схожа істота — лепрекон.

Алуш — це древній карлик, який просто жив поміж інших живих істот на землі. Однак пізніше він став захисником, особливо від щурів і дрібних шкідників.

Однак все не було так просто. Якщо не задобрити алуша подарунками або підношеннями з алкогольних напоїв чи посоле (стравою з кукурудзи), то він міг і накапостити людині.

Мая на піку свої могутності мали надзвичайно розвинену соціальну структуру. Однак певне перенаселення і вичерпання усіх ресурсів спричинили пізніше занепад цієї древньої цивілізації. Принаймні так вважають деякі дослідники, хоча справжні причини краху, мабуть, таки залишаться таємницями.

Раніше Фокус писав про знахідку в зруйнованому місті мая. У Мексиці на об'єкті Світової спадщини ЮНЕСКО дослідники зробили відкриття.