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Технології та наука

Капостний карлик мая. Вчені розповідають, хто такий алуш і чому він схожий на лепрекона

мая, історія,цивілізація мая, дослідження традиції, міф
Фото: Pinterest | Мая вірили, що алуші - прадавні карлики, захисники від гризунів та шкідників, однак їхню довіру потрібно заслужити

Вважається, що легенди про алуша могли з'явитися через ранню взаємодію культур мая та британських дослідників, адже на Британських островах "живе" досить схожа істота — лепрекон

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Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор, можливо, вірить в існування древніх духів та істот мая. Принаймні так можна припустити з його допису у соціальних мережах, який політик зробив наприкінці лютого минулого року. Там на фото зображений алуш — міфічна істота з традиційної культури мая, схожа на ельфа або гобліна. Про це пише Grunge.

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Твіт президента Мексики про міфічну істоту

Політик підписав фото: "Ділюся з вами двома фотографіями, зробленими під час нашого нагляду за роботами на Tren Maya: одна з них, зроблена інженером три дні тому, очевидно, з вагона люкс; інша, зроблена Дієго Прієто, — чудова доіспанська скульптура в Ек-Баламі. Все містичне".

Tren Maya ("Потяг Мая") — це найбільший інфраструктурний залізничний проєкт в історії Мексики. Його шлях прокладеться через півострів Юкатан, економічно неблагополучний регіон країни, де раніше процвітала культура мая в доколумбовій Месоамериці.

Він покликаний допомогти принести сюди економічне процвітання, однак поки лиш викликав дискусії та суперечки щодо ймовірного руйнування та знищення культурних пам'яток.

Міфічна істота Алуш

мая, історія,цивілізація мая, дослідження традиції, міф Fullscreen
Алуш — це древній карлик, який просто жив поміж інших живих істот на землі. Однак пізніше він став захисником, особливо від щурів і дрібних шкідників
Фото: Wikimedia Commons/Gary Todd

Президент Мексики поділився в соціальних мережах фото ймовірного алуша, і це зі свого боку може спричинити проблеми для проєкту "Потяг Мая". Однак в історії це не перший випадок. Раніше, як вважають, історія про алуша принесла справжній хаос під час будівництва на острові Юкатан.

У 2010 році Елтон Джон побудував тут сцену для свого концерту на відкритому повітрі. Проте дехто вірить, що він не отримав "дозволу" на це будівництво від міфічної істоти, а тому, як пише видання Yucatán Magazine, в один момент сцена обвалилася, а люди отримали травми.

Вважається, що легенди про алуша могли з'явитися через ранню взаємодію культур мая та британських дослідників, адже на Британських островах "живе" досить схожа істота — лепрекон.

Алуш — це древній карлик, який просто жив поміж інших живих істот на землі. Однак пізніше він став захисником, особливо від щурів і дрібних шкідників.

Однак все не було так просто. Якщо не задобрити алуша подарунками або підношеннями з алкогольних напоїв чи посоле (стравою з кукурудзи), то він міг і накапостити людині.

Мая на піку свої могутності мали надзвичайно розвинену соціальну структуру. Однак певне перенаселення і вичерпання усіх ресурсів спричинили пізніше занепад цієї древньої цивілізації. Принаймні так вважають деякі дослідники, хоча справжні причини краху, мабуть, таки залишаться таємницями.

Раніше Фокус писав про знахідку в зруйнованому місті мая. У Мексиці на об'єкті Світової спадщини ЮНЕСКО дослідники зробили відкриття.