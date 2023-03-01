Пакостливый карлик майя. Ученые рассказывают, кто такой алуш и почему он похож на лепрекона

Считается, что легенды об алуше могли появиться из-за раннего взаимодействия культур майя и британских исследователей, ведь на Британских островах "живет" достаточно похожее существо — лепрекон.

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, возможно, верит в существование древних духов и существ майя. По крайней мере, так можно предположить из его сообщения в социальных сетях, который политик сделал в конце февраля прошлого года. Там на фото изображен алуш – мифическое существо из традиционной культуры майя, похожее на эльфа или гоблина. Об этом пишет Grunge.

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[ + – ] Твит президента Мексики о мифическом существе

Политик подписал фото: "Делаюсь с вами двумя фотографиями, сделанными во время нашего присмотра за работами на Tren Maya: одна из них, сделанная инженером три дня назад, очевидно, из вагона люкс; другая, сделанная Диего Прието, — отличная доиспанская скульптура в Эк-Баламе. Все мистическое".

Tren Maya ("Поезд Майя") — это крупнейший инфраструктурный железнодорожный проект в истории Мексики. Его путь пройдет через полуостров Юкатан, экономически неблагополучный регион страны, где раньше процветала культура майя в доколумбовой Месоамерике.

Он призван помочь принести сюда экономическое процветание, однако пока вызвал дискуссии и споры относительно вероятного разрушения и уничтожения культурных памятников.

Мифическое существо Алуш

[ + – ] Алуш – это древний карлик, который просто жил среди других живых существ на земле. Однако позже он стал защитником, особенно от крыс и мелких вредителей Фото: Wikimedia Commons/Gary Todd

Президент Мексики поделился в социальных сетях фото вероятного алуша, и это со своей стороны может повлечь за собой проблемы для проекта "Поезд Майя". Однако в истории это не первый случай. Ранее, как полагают, история об алуше принесла настоящий хаос при строительстве на острове Юкатан.

В 2010 Элтон Джон построил здесь сцену для своего концерта на открытом воздухе. Однако некоторые верят, что он не получил "разрешения" на это строительство от мифического существа, а потому, как пишет издание Yucatán Magazine, в один момент сцена обрушилась, а люди получили травмы.

Считается, что легенды об алуше могли появиться из-за раннего взаимодействия культур майя и британских исследователей, ведь на Британских островах "живет" достаточно похожее существо — лепрекон.

Алуш — древний карлик, который просто жил среди других живых существ на земле. Однако позже он стал защитником, особенно от крыс и мелких вредителей.

Однако все не было так просто. Если не задобрить алуша подарками или подношениями из алкогольных напитков или посоле (блюдом из кукурузы), то он мог и напакостить человеку.

Майя на пике своего могущества имели чрезвычайно развитую социальную структуру. Однако определенное перенаселение и исчерпание всех ресурсов повлекло за собой упадок этой древней цивилизации. По крайней мере, так считают некоторые исследователи, хотя настоящие причины краха, пожалуй, останутся тайной.

Ранее Фокус писал о находке в разрушенном городе майя. В Мексике на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО исследователи совершили открытие.