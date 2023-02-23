Одно из 7 чудес света. В Мексике на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО сделано открытие

Жилой комплекс – первая такая находка в разрушенном городе майя.

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Исследователи в Мексике обнаружили новую группу сооружений в Чичен-Ице, известном археологическом центре майя, возможно, когда-то принадлежавших местной элите. Эта находка является результатом работы Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), правительственного учреждения, занимающегося сохранностью исторических памятников. До этого открытия эксперты не знали ни о каких жилых постройках в Чичен-Ице, пишет Smithsonian.

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По словам Франсиско Перес Руиса, археолога из INAH, этот жилой комплекс может быть первой жилой структурой, где правитель жил со всей семьей.

Он состоит из входной арки, а также "Дома улиток, Дома луны и так называемого Дворца фаллосов".

Археологи полагают, что существование жилищного комплекса дает возможность предположить, что такие же находки все еще ждут впереди. Должно быть больше неисследованных жилых комплексов. А их детальное изучение может гораздо больше рассказать о других семействах и социальных группах, которые когда-то жили в том месте.

Чичен-Ица считается одним из семи чудес света и охраняется как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это разрушенный город майя, расположенный на мексиканском полуострове Юкатан и растягивающийся на примерно 10 квадратных километров.

Поселенцы впервые пришли сюда около 550 н.э. На пике своего развития, как считают эксперты, религиозный, политический и культурный центр был домом для примерно 35 000 человек.

Однако в 15 веке город покинули. Археологические раскопки здесь начались более 100 лет назад. Как пишет ЮНЕСКО, "прекрасные материалы и строительные техники, которые использовали майя во время возведения зданий, обеспечили сохранение архитектурной, скульптурной и живописной сущности Чичен-Ицы на протяжении веков".

Самой известной достопримечательностью города является Эль-Кастильо, большой храм, содержащий многочисленные ссылки на календарь майя. Среди других достопримечательностей — Храм воинов, который имеет сотни гравированных колонн, и многочисленные площадки для игры в мяч майя. Кстати, майя использовали человеческие останки для создания мячей, о чем рассказывал Фокус.

Однако исследователи и дальше находят многочисленные артефакты на этом месте. И еще больше предстоит найти.

Ранее Фокус писал о новом поселении майя, которое нашли исследователи с городами, пирамидами и даже спортплощадками. Оно оставалось потерянным в джунглях на протяжении многих столетий.