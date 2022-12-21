Города, пирамиды и даже спортплощадки. Ученые нашли поселение майя, затерянное в джунглях

В карстовом бассейне Калакмуль на севере Гватемалы обнаружили ранее неизвестное богатство памятников мая доклассической эпохи

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Исследование провели археологи из Университета Айдахо в Покателло с помощью технологии получения и обработки информации об удаленных объектах, используя активные оптические системы (LiDAR) – метод дистанционного зондирования с использованием света в виде импульсного лазера для измерения дальности (сменных расстояний) до Земли, пишет HeritageDaily.

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Разницу во времени отражения лазера в измерении длины волн можно использовать для составления трехмерной цифровой карты ландшафта, устранив затемняющие препятствия, которые могут скрывать основные археологические объекты.

С помощью этого удалось обнаружить густую сеть из более чем 700 археологических объектов, включая города, небольшие поселения, пирамиды, водохранилища, площадки для игры в мяч и 177 км надземных путей.

Большинство этих памятников датируют примерно в 1000 г. до н. е. — 150 г. н. е. Это свою очередь опровергает предварительные представления, что этот регион был малонаселён в античные времена.

Взаимосвязь между объектами, а также рабочая сила, необходимая для возведения такого монументального строительства на столь раннем этапе развития мая, указывает на то, что равнина была домом для состоятельной, единой политической системы мая и ранней централизованной административной структуры или королевства.

Заключение исследования опубликовано в журнале Cambridge Core: "Анализ LiDAR продемонстрировал наличие плотной концентрации новых и ранее неизвестных современных объектов, массивных платформ и пирамид, включая триадные группы, многочисленные комплексы Е-групп, сети дамб, площадок для игры в мяч и водохранилищ, требовавших огромного количества труда и ресурсов, аккумулированных, вероятно, централизованной организацией и администрацией.

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