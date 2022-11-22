Секреты дипломатии майя. Останки обезьяны, которым 1700 лет, раскрыли некоторые тайны

Ученые обнаружили самые ранние свидетельства пленения обезьян, а также использование этих животных в дипломатических отношениях между народами доколумбовой Америки.

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Ученые обнаружили скелет паукообразной обезьяны, которая считалась настоящим экзотическим животным у жителей доколумбовой Америки. Эта находка предоставила ученым новые доказательства социально-политических связей между правителями самого крупного города доколумбовой Мексики– Теотиуакана и правителями племен древних майя, пишет Phys.

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Теотиуакан – это древний город, который находится недалеко от нынешней столицы Мексики, города Мехико. Он был основан в виде небольшого поселения еще в 3 веке до н.э. и стал огромным городом уже ко 2 веку н.э. Считается, что в этом многонациональном городе проживало 125 тысяч человек и он был самым крупным городом того времени и входил в шестерку самых больших городов Земли.

[ + – ] Теотиуакан – это древний город, который находится недалеко от нынешней столицы Мексики, города Мехико Фото: Wikipedia

Именно на территории этого города уже много лет ведет раскопки археолог Нава Сугияма со своими коллегами из Калифорнийского университета в Риверсайде, США. Именно он недавно обнаружил останки паукообразной обезьяны, а также останки других животных вместе с тысячами фресок, которые скорее всего нарисовали представители народа майя и 14 тысяч керамических обломков посуды. Этим находкам, по оценкам ученых, более 1700 лет.

[ + – ] Ученые обнаружили скелет паукообразной обезьяны, которая считалась настоящим экзотическим животным у жителей доколумбовой Америки. Эта находка предоставила ученым новые доказательства социально-политических связей между правителями самого крупного города доколумбовой Мексики– Теотиуакана и правителями племен древних майя Фото: phys.org

По словам Сугиямы, останки обезьяны является одним из ранних свидетельств пленения приматов, а также использования их в дипломатических отношениях в качестве даров между правителями города Теотиуакан и правителями майя. Данное открытие развенчивает миф о том, что майя жили в этом городе лишь в виде ограниченных эмигрантских общин.

"Я считаю, что Теотиуакан привлекал многих людей, представителей разных народов. Сюда приезжали для обмена товарами, а также идеями и инновациями. То, что мы нашли останки этой паукообразной обезьяны в городе, позволило нам обнаружить и "оживить" связи между Теотиуаканом и правителями майя, которые мы могли видеть на древних фресках", — говорит Сугияма.

Анализ останков древнего животного показал, что на момент смерти этой самке обезьяны было от 5 до 8 лет. Скелет обнаружили вместе с останками птиц и змей, в окружении уникальных артефактов. Среди них были резные фигурки из нефрита, которые были сделаны на территории современной Гватемалы (страна в Центральной Америке, находится южнее Мексики), артефакты из ракушек, предметы из обсидиана, такие как наконечники стрел.

[ + – ] Паукообразная обезьяна Фото: Wikipedia

"Эти находки согласуются с древними дипломатическими ритуалами майя, когда в жертву приносили экзотических животных, в данном случае таких обезьян", — говорит Сугияма.

Также исследователи выяснили, что эта обезьяна пробыла в неволе примерно 2 года, прежде, чем стать жертвой политического ритуала.

"Благодаря таким открытиям мы можем лучше понять взаимоотношения в древнеамериканских сообществах и принципы древней дипломатии", — говорит Сугияма.

Фокус уже писал о недавних раскопках в одном из городов майя в Гватемале, где археологам удалось обнаружить много новых артефактов этой цивилизации.

Также Фокус писал о том, что ученые нашли одну из возможных причин упадка цивилизация майя.