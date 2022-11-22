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Технології та наука

Секрети дипломатії мая. Рештки мавпи, яким 1700 років, розкрили деякі таємниці

скелет мавпи, Теотіуакан, мая, ритуали мая
Фото: phys.org | Рештки мавпи, яким 1700 років, розкрили деякі таємниці мая

Вчені виявили ранні свідчення полону мавп, а також використання цих тварин у дипломатичних відносинах між народами доколумбової Америки.

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Вчені виявили скелет павукоподібної мавпи, яка вважалася справжньою екзотичною твариною у жителів доколумбової Америки. Ця знахідка надала вченим нові докази соціально-політичних зв'язків між правителями найбільшого міста доколумбової Мексики-Теотіуакана та правителями племен древніх мая, пише Phys.

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Теотіуакан — це стародавнє місто, яке знаходиться недалеко від нинішньої столиці Мексики, міста Мехіко. Він був заснований у вигляді невеликого поселення ще в 3 столітті до н. е. і став величезним містом вже до 2 століття н. е. Вважається, що в цьому багатонаціональному місті проживало 125 тисяч осіб і воно було найбільшим містом того часу і входило до шістки найбільших міст Землі.

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Теотіуакан — це стародавнє місто, яке знаходиться недалеко від нинішньої столиці Мексики, міста Мехіко
Фото: Wikipedia

Саме на території міста вже багато років веде розкопки археолог Нава Сугіяма зі своїми колегами з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, США. Саме він нещодавно виявив останки павукоподібної мавпи, а також рештки інших тварин разом з тисячами фресок, які найімовірніше намалювали представники народу мая та 14 тисяч керамічних уламків посуду. Цим знахідкам, за оцінками вчених, понад 1700 років.

скелет мавпи, Теотіуакан, мая, ритуали мая Fullscreen
Вчені виявили скелет павукоподібної мавпи, яка вважалася справжньою екзотичною твариною у жителів доколумбової Америки. Ця знахідка надала вченим нові докази соціально-політичних зв'язків між правителями найбільшого міста доколумбової Мексики-Теотіуакана та правителями племен древніх мая
Фото: phys.org

За словами Сугіями, останки мавпи є одним з ранніх свідчень полону приматів, а також використання їх у дипломатичних відносинах як дари між правителями міста Теотіуакан та правителями мая. Дане відкриття розвінчує міф про те, що мая жили у цьому місті лише у вигляді обмежених емігрантських громад.

"Я вважаю, що Теотіуакан приваблював багатьох людей, представників різних народів. Сюди приїжджали для обміну товарами, а також ідеями та інноваціями. Те, що ми знайшли останки цієї павукоподібної мавпи в місті, дозволило нам виявити та "оживити" зв'язки між Теотіуаканом та правителями мая, які ми могли бачити на давніх фресках", — каже Сугіяма.

Аналіз останків стародавньої тварини показав, що на момент смерті цієї самки мавпи було від 5 до 8 років. Скелет виявили разом з останками птахів та змій, в оточенні унікальних артефактів. Серед них були різьблені фігурки з нефриту, які були зроблені на території сучасної Гватемали (країна в Центральній Америці, знаходиться на південь від Мексики), артефакти з черепашок, предмети з обсидіаном, такі як наконечники стріл.

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Павукоподібна мавпа
Фото: Wikipedia

"Ці знахідки узгоджуються зі стародавніми дипломатичними ритуалами мая, коли в жертву приносили екзотичних тварин, у цьому випадку таких мавп", — каже Сугіяма.

Також дослідники з'ясували, що ця мавпа пробула у неволі приблизно 2 роки, перш ніж стати жертвою політичного ритуалу.

"Завдяки таким відкриттям ми можемо краще зрозуміти взаємини в давньоамериканських спільнотах та принципи давньої дипломатії", — каже Сугіяма.

Фокус вже писав про недавні розкопки в одному з міст мая у Гватемалі, де археологам вдалося виявити багато нових артефактів цієї цивілізації.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили одну з можливих причин занепаду цивілізація мая.