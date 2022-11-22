Секрети дипломатії мая. Рештки мавпи, яким 1700 років, розкрили деякі таємниці

Вчені виявили ранні свідчення полону мавп, а також використання цих тварин у дипломатичних відносинах між народами доколумбової Америки.

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Вчені виявили скелет павукоподібної мавпи, яка вважалася справжньою екзотичною твариною у жителів доколумбової Америки. Ця знахідка надала вченим нові докази соціально-політичних зв'язків між правителями найбільшого міста доколумбової Мексики-Теотіуакана та правителями племен древніх мая, пише Phys.

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Теотіуакан — це стародавнє місто, яке знаходиться недалеко від нинішньої столиці Мексики, міста Мехіко. Він був заснований у вигляді невеликого поселення ще в 3 столітті до н. е. і став величезним містом вже до 2 століття н. е. Вважається, що в цьому багатонаціональному місті проживало 125 тисяч осіб і воно було найбільшим містом того часу і входило до шістки найбільших міст Землі.

[ + – ] Теотіуакан — це стародавнє місто, яке знаходиться недалеко від нинішньої столиці Мексики, міста Мехіко Фото: Wikipedia

Саме на території міста вже багато років веде розкопки археолог Нава Сугіяма зі своїми колегами з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, США. Саме він нещодавно виявив останки павукоподібної мавпи, а також рештки інших тварин разом з тисячами фресок, які найімовірніше намалювали представники народу мая та 14 тисяч керамічних уламків посуду. Цим знахідкам, за оцінками вчених, понад 1700 років.

[ + – ] Вчені виявили скелет павукоподібної мавпи, яка вважалася справжньою екзотичною твариною у жителів доколумбової Америки. Ця знахідка надала вченим нові докази соціально-політичних зв'язків між правителями найбільшого міста доколумбової Мексики-Теотіуакана та правителями племен древніх мая Фото: phys.org

За словами Сугіями, останки мавпи є одним з ранніх свідчень полону приматів, а також використання їх у дипломатичних відносинах як дари між правителями міста Теотіуакан та правителями мая. Дане відкриття розвінчує міф про те, що мая жили у цьому місті лише у вигляді обмежених емігрантських громад.

"Я вважаю, що Теотіуакан приваблював багатьох людей, представників різних народів. Сюди приїжджали для обміну товарами, а також ідеями та інноваціями. Те, що ми знайшли останки цієї павукоподібної мавпи в місті, дозволило нам виявити та "оживити" зв'язки між Теотіуаканом та правителями мая, які ми могли бачити на давніх фресках", — каже Сугіяма.

Аналіз останків стародавньої тварини показав, що на момент смерті цієї самки мавпи було від 5 до 8 років. Скелет виявили разом з останками птахів та змій, в оточенні унікальних артефактів. Серед них були різьблені фігурки з нефриту, які були зроблені на території сучасної Гватемали (країна в Центральній Америці, знаходиться на південь від Мексики), артефакти з черепашок, предмети з обсидіаном, такі як наконечники стріл.

[ + – ] Павукоподібна мавпа Фото: Wikipedia

"Ці знахідки узгоджуються зі стародавніми дипломатичними ритуалами мая, коли в жертву приносили екзотичних тварин, у цьому випадку таких мавп", — каже Сугіяма.

Також дослідники з'ясували, що ця мавпа пробула у неволі приблизно 2 роки, перш ніж стати жертвою політичного ритуалу.

"Завдяки таким відкриттям ми можемо краще зрозуміти взаємини в давньоамериканських спільнотах та принципи давньої дипломатії", — каже Сугіяма.

Фокус вже писав про недавні розкопки в одному з міст мая у Гватемалі, де археологам вдалося виявити багато нових артефактів цієї цивілізації.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили одну з можливих причин занепаду цивілізація мая.