Іспанські кулі та нові таємниці. Що знайшли археологи в останньому місті Мая

Форпост Таясаль допоможе краще дізнатися про історію стародавньої цивілізації не тільки історикам, а й туристам.

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На місці останнього міста мая у Гватемалі археологи виявили нові артефакти. Вдалося знайти кераміку, людські могильники та навіть кулі від іспанської зброї, пише видання Science Alert.

Розкопки розпочалися у червні минулого року. Дослідники прагнули з'ясувати більше про форпост Таясаль – місто, яке завоювали іспанці у 1697 році. За словами археолога, відповідального за розкопки, мая на цій території почали жити ще в 900 р. до н. е.

Завоювати іспанцям місто вдалося не одразу. Вони зробили це століття після того, як потрапили на західні нагір'я сучасної Гватемали. Їм заважали швидко пересуватися джунглі. Саме непрохідні ліси виступали природним кордоном. Тому завоювати ці землі іспанцям було дуже складно.

Але у 1525 році Таясаль вже був частиною одного з маршрутів конкістадорів. Його використав Ернан Кортес під час поїздки на територію сучасного Гондурасу.

Сьогодні більшість споруд міста майя приховано під землею. Приховує їх від очей рослинний покрив. Будинки поблизу озера Петен-Іца займають 7 кв. км. Але є й відкриті споруди. Зокрема, це акрополь заввишки 30 метрів. Археологи вважають, що колись його використовувала як резиденцію еліта, що була при владі.

Проєкт має туристичну спрямованість. Історичну спадщину хочуть покращити та відновити, що дозволить мандрівникам краще зрозуміти археологічну цінність цивілізації мая.

Вона досягла розквіту на території сучасної Гватемали та південної Мексими у 250-900 роках нашої ери. Територія також охоплювала частини Гондурасу, Сальвадора та Белізу.

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