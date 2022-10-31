Испанские пули и новые тайны. Что нашли археологи в последнем городе Майя

Форпост Таясаль поможет лучше узнать историю древней цивилизации не только историкам, но и туристам.

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На месте последнего города майя в Гватемале археологи обнаружили новые артефакты. Удалось найти керамику, человеческие могильники и даже пули от испанского оружия, пишет издание Science Alert.

Раскопки начались в июне прошлого года. Исследователи стремились выяснить больше о форпосте Таясаль – городе, который завоевали испанцы в 1697 году. По словам археолога, ответственного за раскопки, жители майя на этой территории начали жить еще в 900 г. до н.э.

Завоевать испанцам город удалось не сразу. Они сделали это спустя столетие после того, как попали на западные нагорья современной Гватемалы. Им мешали быстро передвигаться джунгли. Именно непроходимые леса выступали естественной границей. Потому завоевать эти земли испанцам было очень сложно.

Но в 1525 году Таясаль уже являлся частью одного из маршрутов конкистадоров. Его использовал Эрнан Кортес во время поездки на территорию современного Гондураса.

Сегодня большинство построек города майя скрыто под землей. Скрывает их от глаз также растительный покров. Здания вблизи озера Петен-Ица ​​занимают 7 кв. км. Но есть и открытые постройки. В частности, это акрополь высотой 30 метров. Археологи считают, что когда-то его использовала как резиденцию правящая элита.

Проект имеет туристическую направленность. Историческое наследие хотят улучшить и восстановить, что позволит путешественникам лучше понять археологическую ценность цивилизации майя.

Она достигла расцвета на территории современной Гватемалы и южной Мексимы в 250-900 годах нашей эры. Территория также охватывала части Гондураса, Сальвадора и Белиза.

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