Археологический прорыв. Ученые назвали возможную причину краха цивилизации майя

Известная благодаря своей письменности, архитектуре и астрономической системе цивилизация майя всегда озадачивала археологов причиной своего упадка. Однако новое исследование наконец пролило свет на эту загадку.

В ходе своего недавнего исследования ученые во главе с антропологом доктором Дугласом Кеннеттом из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре выяснили возможную причину краха столицы майя Майяпан, пишет Express.

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Археологические и исторические исследования обнаружили связь между глобальным изменением климата, социальной нестабильностью, насильственными конфликтами и социально-политическим коллапсом майя.

Майяпан был политической и культурной столицей доколумбовой цивилизации майя, которая занимала полуостров Юкатан между 1110 и 1450 годами. Расположенный примерно в 40 км к юго-востоку от современной столицы Юкатана — Мериды, древний город, по оценкам ученых, когда-то поддерживал население в 15 000–17 000 человек.

В ходе исследования команда изучила исторические документы на наличие записей о насилии на Юкатане, а также исследовала человеческие останки, обнаруженные в Майяпане, на наличие признаков травм. Затем она пытались найти связь между этими признаками конфликта и индикаторами условий засухи.

Так эксперты обнаружили, что длительная засуха обострила напряженность между соперничающими группами, что в конечном итоге, привело город в упадок.

С распадом Майяпана жители города мигрировали в другие, более мелкие и более успешные города в окрестностях. Именно эта возможность к приспособлению обеспечила устойчивость в региональном масштабе, что позволило цивилизации майя просуществовать еще как минимум 150 лет.

"Как мы видим, здесь нет никаких стечений обстоятельств. На самом деле именно засуха спровоцировала гражданский конфликт, породивший насилие, которое, в свою очередь, привело к социальной и экономической нестабильности, ускорившей крах Майяпана", — заключили ученые.

Данное исследование подчеркивает важность понимания сложных взаимосвязей между природными и социальными системами, особенно при оценке роли изменения климата в обострении внутренней политической напряженности, где засуха приводит к отсутствию продовольственной безопасности.

Напомним, что в июне этого года в Мексике обнаружили огромную голову бога кукурузы майя. Возраст находки составляет более 1300 лет. Древняя цивилизация помещала ее в водоем, выполняя некий ритуал, который символизировал вход бога в подземный мир.