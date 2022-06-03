В Мексике нашли огромную голову бога кукурузы майя (фото)

Голова бога была найдена внутри полуквадратного сосуда, образованного тремя стенами, а под слоем рыхлой земли виднелись нос и полуоткрытый рот божества.

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В ходе своих недавних археологических раскопок в Мексике ученые обнаружили на дне искусственного водоема голову бога кукурузы майя. Она находилась в резервуаре около 3 м в длину, пишет Newsweek.

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Большую, хорошо сохранившуюся голову, возраст которой насчитывает более 1300 лет, древняя цивилизация помещала в водоем, выполняя некий ритуал, который символизировало вход бога в подземный мир.

Каменную скульптуру обнаружили во время реставрационных работ в городе майя Паленке. Эксперты датируют произведение позднеклассическим периодом (700-850 гг. н.э.).

[ + – ] Размеры головы составляют 45 см в длину, 16 см в ширину и 22 см в высоту

Паленке был заброшен примерно в 800 году н.э., и лишь в 1520-х годах сюда прибыли испанцы. Город хорошо известен своей архитектурой и скульптурами майя. Поэтому эксперты не особо удивились своей находке.

В культуре майя бог кукурузы, известен как Хун Хунахпу, был одним из самых важных божеств из-за связи с сельскохозяйственной культурой.

"Найденная нами скульптура бога кукурузы представляет собой подношение, которое поместили в пруд, имитируя вход божества в подземный мир", — рассказали ученые.

Голова бога была найдена внутри полуквадратного резервуара, образованного тремя стенами, а под слоем рыхлой земли виднелись нос и полуоткрытый рот. Как заявили эксперты, древние майя из Паленке постоянно "оживляли" мифический проход в подземный мир с помощью подношений.

[ + – ] Кроме того, исследователи отметили, что статуя имеет изящные черты: острый и раздвоенный подбородок, тонкие и выступающие наружу губы

Размеры головы составляют 45 см в длину, 16 см в ширину и 22 см в высоту. Кроме того, исследователи отметили, что статуя имеет изящные черты: острый и раздвоенный подбородок, тонкие и выступающие наружу губы, причем нижняя слегка опущена и показывает верхние резцы, тонкие и округлые скулы, широкие глаза и длинный прямоугольный лоб.

Ученые также добавили, что после того, как майя закончили проводить ритуал, они похоронили бога под большой плитой из известняка. Причем, в эту "могилу" они помещали ряд объектов, включая обработанные фрагменты костей, керамику, миниатюрные антропоморфные фигурки, 120 обломков обсидиановых лезвий, несколько бусин, ракушки, а также овощи, клешни краба, кости животных — перепела, черепах, рыбы и домашних собак.

Напомним, что ранее в Мексике нашли затерянный город, возраст которого составляет 1500 лет. В самом поселении эксперты обнаружили разные находки, включая большую площадь, пирамиды, дворцы, мастерские, захоронения и многое другое. Затем полость запечатывали рыхлыми камнями.