В Мексике обнаружили затерянный 1500-летний город майя (фото)
В самом городе были найдены главная площадь, дворцы, дома, мастерские с артефактами, а также захоронения с подношениями.
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В ходе своих недавних археологических раскопок ученые, работающие в мексиканском регионе Юкатан, наткнулись на остатки затерянного города майя, пишет Ancient Origins.
Город, называемый Ксиоль ("дух человека" на языке майя), был построен между 600 и 900 годами н.э. На этом месте также были обнаружены и восстановлены дворцы, дома, могилы и мастерские с артефактами.
Кроме того, Ксиоль может похвастаться главной площадью с пирамидой и с сооружением дворцового типа с двумя входами, разделенными монолитной колонной. Большая площадь, вероятно, использовалась в церемониальных целях.
В дополнение к этому, здесь есть прекрасный сенот глубиной 5 м, который будет полностью исследован в ближайшие недели. Сенот — это естественный резервуар, образовавшийся в результате обрушения известняковой поверхности.
По мнению ученых, в поселении проживало около 4 000 человек из разных социальных слоев — священники, писцы и простые люди.
Священники и писцы проживали в больших дворцах. Высокое социальное положение писцов прослеживается в древних обществах по всему миру, поскольку они вместе со священниками были толкователями религиозных текстов. Писцы изучали календарную систему, социальные ритуалы, различные виды искусства, математику и историю, а также религиозные ритуалы и мифы.
Простые люди, с другой стороны, жили в небольших, скромных жилищах, построенных из скоропортящегося каменного материала. Некоторые сооружения были построены в архитектурном стиле Пуук.
Что касается захоронений, всего было найдено 15 могил, в основном взрослых мужчин и женщин, хотя есть и несколько детских могил. Здесь также были обнаружены подношения в виде сосудов, серег, ожерелий и других предметов, используемых в повседневной жизни людей.
До сих пор эксперты реконструировали только 12 сооружений. Археологи твердо убеждены, что они найдут и новые постройки, в том числе площадку для игры в мяч, характерная для доколониальных мексиканских городов.
По городу были разбросаны остатки морской флоры и фауны, что позволяет предположить, что жители Ксиоля ели рыбу в дополнение к своему сельскохозяйственному рациону.
Напомним, что ранее исследователи сделали другое не менее интересное открытие о древнем народе майя. Как оказалось, для того, чтобы лечить кариес и заболевания полости рта они использовали пломбы с драгоценными камнями.