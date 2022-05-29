У Мексиці знайшли загублене 1500-річне місто мая (фото)

У самому місті було знайдено головну площу, палаци, будинки, майстерні з артефактами, а також поховання з підношеннями.

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У процесі своїх нещодавніх археологічних розкопок учені, які працюють у мексиканському регіоні Юкатан, натрапили на залишки загубленого міста мая, пише Ancient Origins.

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Місто, зване Ксіоль ("дух людини" мовою мая), було побудоване між 600 і 900 роками н. е. На цьому місці також було знайдено та відновлено палаци, будинки, могили та майстерні з артефактами.

[ + – ] Ксіоль ("дух людини" мовою майя) був побудований між 600 і 900 роками н. е.

Крім того, Ксіоль може похвалитися головною площею з пірамідою і спорудженням палацового типу з двома входами, розділеними монолітною колоною. Велика площа, ймовірно, використовувалась у церемоніальних цілях.

На додаток до цього, тут є чудовий сенот глибиною 5 м, який буде повністю досліджено найближчими тижнями. Сенот — це природний резервуар, що утворився внаслідок обвалення вапнякової поверхні.

[ + – ] У місті також було знайдено та відновлено палаци, будинки, могили та майстерні з артефактами

На думку вчених, у поселенні проживало приблизно 4 000 осіб із різних соціальних верств — священики, переписувачі та прості люди.

Священики та переписувачі проживали у великих палацах. Високий соціальний стан писарів простежується у стародавніх суспільствах у світі, оскільки вони разом зі священиками були тлумачами релігійних текстів. Писарі вивчали календарну систему, соціальні ритуали, різні види мистецтва, математику й історію, а також релігійні ритуали та міфи.

[ + – ] Крім того, Ксіоль може похвалитися головною площею з пірамідою та спорудженням палацового типу з двома входами, розділеними монолітною колоною

Прості люди, з іншого боку, жили в невеликих, скромних житлах, побудованих із кам'яного матеріалу, що швидко псується. Деякі споруди були збудовані в архітектурному стилі Пуук.

Щодо поховань, усього було знайдено 15 могил, здебільшого дорослих чоловіків і жінок, хоча є й кілька дитячих могил. Тут також були виявлені підношення у вигляді судин, сережок, намиста й інших предметів, що використовуються в повсякденному житті людей.

[ + – ] Прості люди жили в невеликих, скромних житлах, побудованих із кам'яного матеріалу, що швидко псується.

Досі експерти реконструювали лише 12 споруд. Археологи твердо переконані, що вони знайдуть і нові будівлі, зокрема майданчик для гри в м'яч, характерний для доколоніальних мексиканських міст.

По місту були розкидані залишки морської флори та фауни, що дозволяє припустити, що жителі Ксіоля їли рибу на додаток до свого сільськогосподарського раціону.

Нагадаємо, що раніше дослідники зробили інше не менш цікаве відкриття про стародавній народ мая. Як з'ясувалося, для того, щоб лікувати карієс і захворювання порожнини рота вони використовували пломби з дорогоцінним камінням.