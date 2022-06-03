У Мексиці знайшли величезну голову бога кукурудзи мая (фото)

Голова бога знайдена всередині напівквадратного резервуара, утвореного трьома стінами, а під шаром пухкої землі виднілися ніс і напіввідкритий рот

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Під час своїх недавніх археологічних розкопок у Мексиці вчені виявили на дні штучного водоймища голову бога кукурудзи мая. Вона знаходилася в резервуарі близько 3 м завдовжки, пише Newsweek.

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Велику, добре збережену голову, вік якої налічує понад 1300 років, давня цивілізація поміщала у водойму, виконуючи якийсь ритуал, який символізував вхід бога до підземного світу.

Кам'яну скульптуру виявили під час реставраційних робіт у місті мая Паленке. Експерти датують скульптуру пізньокласичним періодом (700-850 рр. н.е.).

[ + – ] Розміри голови складають 45 см завдовжки, 16 см завширшки і 22 см заввишки

Паленке покинули приблизно 800 року н.е., і лише 1520-х роках сюди прибули іспанці. Місто добре відоме своєю архітектурою та скульптурами мая. Тому експерти не дуже здивувалися своєю знахідкою.

У культурі мая бог кукурудзи, відомий як Хун Хунахпу, був одним із найважливіших божеств через зв'язок із сільськогосподарською культурою.

"Знайдена нами скульптура бога кукурудзи є даром, який помістили у ставок, імітуючи вхід божества в підземний світ", — розповіли вчені.

Голова бога знайдена всередині резервуара, утвореного трьома стінами, а під шаром пухкої землі виднілися ніс і напіввідкритий рот. Як заявили експерти, стародавні мая з Паленке постійно "оживляли" міфічний прохід у підземний світ за допомогою підношень.

[ + – ] Крім того, дослідники зазначили, що статуя має витончені риси: гостре і роздвоєне підборіддя, тонкі губи, що виступають назовні

Розміри голови складають 45 см завдовжки, 16 см завширшки й 22 см заввишки. Крім того, дослідники зазначили, що статуя має витончені риси: гостре і роздвоєне підборіддя, тонкі губи, що виступають назовні, причому нижня злегка опущена і показує верхні різці, тонкі й округлі вилиці, широкі очі й довге прямокутне чоло.

Вчені також додали, що після того, як мая перестали проводити ритуал, вони поховали бога під великою плитою з вапняку. Причому, в цю "могилу" вони поміщали ряд об'єктів, включаючи оброблені фрагменти кісток, кераміку, мініатюрні антропоморфні фігурки, 120 уламків обсидіанових лез, кілька намистин, черепашки, а також овочі, клешні краба, кістки тварин — перепела, черепах, риб і домашніх собак.

Нагадаємо, що раніше в Мексиці знайшли загублене місто, вік якого становить 1500 років. У самому поселенні експерти виявили різні знахідки, включаючи велику площу, піраміди, палаци, майстерні, поховання та багато іншого. Потім порожнину запечатували пухким камінням.