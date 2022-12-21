Міста, піраміди та навіть спортмайданчики. Вчені знайшли поселення мая, загублене у джунглях

У карстовому басейні Калакмул на півночі Гватемали виявили раніше невідоме багатство пам'яток мая докласичної доби.

Related video

Дослідження провели археологи з Університету Айдахо в Покателло за допомогою технології отримання та обробки інформації про віддалені об'єкти, використовуючи активні оптичні системи (LiDAR) — метод дистанційного зондування з використанням світла у вигляді імпульсного лазера для вимірювання дальності (змінних відстаней) до Землі, пише HeritageDaily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Різницю в часі відбиття лазера вимірюванні довжини хвиль можна використати для складання тривимірної цифрової мапи ландшафту, усунувши затемнюючі перешкоди, які можуть приховувати основні археологічні об'єкти.

За допомогою цього вдалося виявило густу мережу з понад 700 археологічних об'єктів, включаючи міста, невеликі поселення, піраміди, водосховища, майданчики для гри в м'яч і 177 км надземних шляхів.

Більшість цих пам'яток датують приблизно 1000 р. до н. е. — 150 р. н. е. Це зі свого боку спростовує попередні уявлення про те, що цей регіон був малозаселеним в античні часи.

Взаємозв'язок між об'єктами, а також робоча сила, необхідна для зведення такого монументального будівництва на такому ранньому етапі розвитку мая, вказує на те, що низовина була домом для заможної, єдиної політичної системи мая і ранньої централізованої адміністративної структури або королівства.

Висновки дослідження опубліковані в журналі Cambridge Core: "Аналіз LiDAR продемонстрував наявність щільної концентрації нових і раніше невідомих сучасних об'єктів, масивних платформ і пірамід, включаючи тріадні групи, численні комплекси Е-груп, мережі дамб, майданчиків для гри в м'яч і водосховищ, які вимагали величезної кількості праці і ресурсів, акумульованих, ймовірно, централізованою організацією і адміністрацією. Скелет стародавньої політичної та економічної структури як царства-держави середнього та пізнього докласичного періодів має привабливу присутність у карстовому басейні Калакмул".

Раніше Фокус писав, чому ж поселення мая були отруєні ртуттю. Виявляється, вона залишається небезпечною й нині.

Також вчені розібралися у секретах дипломатії цієї стародавньої цивілізації і для чого мая використовували людські рештки.