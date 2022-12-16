Священна речовина. Вчені з'ясували, чому поселення мая були отруєні ртуттю

Мая використовували ртуть упродовж століть. Для них предмети могли містити ch'ulel, або силу душі, яка мешкала у крові

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Стародавні міста мая в Мезоамериці не перестають дивувати відвідувачів. Однак під поверхнею ґрунту ховається несподівана небезпека: ртутне забруднення, пише SciTechDaily.

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В оглядовій статті, опублікованій в журналі Frontiers in Environmental Science, дослідники встановили, що це забруднення — не сучасне. Це наслідок тривалого використання мая ртуті та ртутовмісних предметів у період між 250 та 1100 роками нашої ери. Існують райони, де забруднення настільки сильне, що може становити ризик для здоров'я археологів і сьогодні.

Про це заявив провідний автор дослідження доктор Дункан Кук, доцент кафедри географії Австралійського католицького університету.

За його словами, забруднення ртуттю довкілля зазвичай зустрічається в сучасних міських районах та на промислових виробництвах. Виявлення ртуті, захованої глибоко в ґрунтах і відкладеннях в стародавніх містах мая, важко пояснити, поки дослідники не почнуть вивчати археологію регіону, що свідчить про використання ртуті древньою цивілізацією протягом століть.

Вперше Кук та його колеги проаналізували всі дані про концентрацію ртуті в ґрунті та відкладеннях на археологічних об'єктах по всьому світу стародавніх мая. Результати показують, що забруднення цією небезпечною речовиною можна виявити скрізь, крім Чан-бі, зокрема в таких місцях, як Чунчукміль, що в сучасній Мексиці, Актункан та Марко Гонсалес в Белізі, Ла Корона, Тікаль, Петен, Чичен-Іца та Канкуен у Гватемалі і Хоя-де-Серен в "Помпеях Америкиʼ.

Концентрації варіюються від 0,016 проміле в Актункані до неймовірних 17,16 проміле в Тікалі. Для порівняння, поріг гострої токсичної дії для ртуті в осадових відкладеннях — 1 проміле.

Автори наголошують, що герметично закриті посудини, наповнені "елементарною" (тобто рідкою) ртуттю, знайшли на кількох поселеннях мая. Крім того, археологи виявили предмети, розписані ртутовмісними фарбами, здебільшого з мінералу кіноварі.

Звідси можна зробити висновки, що стародавня цивілізація використовувала кіновар і ртутовмісні фарби й порошки для прикрашання. Ця ртуть могла потім вимиватися з внутрішніх приміщень, підлог, стін і кераміки, а згодом потрапляти в ґрунт і воду.

"Мая використовували ртуть упродовж століть. Для них предмети могли містити ch'ulel, або силу душі, яка мешкала у крові. Отже, блискучий червоний пігмент кіноварі був безцінною і священною речовиною, але вони не знали, що він також був смертельним", — сказав Ніколас Даннінг, професор з Університету Цинциннаті.

Оскільки ртуть рідко зустрічається у вапняку, який лежить в основі більшої частини регіону древньої цивілізації, вчені припускають, цю речовину і кіновар, знайдені в місцях розкопок, могли спочатку видобувати з відомих родовищ на північних і південних кордонах стародавнього світу мая, а потім у самі поселення їх привозили торговці.

Вся ця ртуть становила небезпеку для здоров'я стародавніх мая: наприклад, наслідки хронічного отруєння ртуттю включають пошкодження центральної нервової системи, нирок і печінки, спричиняють тремор, погіршення зору і слуху, параліч і проблеми з психічним здоров'ям. Можливо, й через це один з останніх правителів Тікаля мая, відомий насамперед як Темне Сонце (Нуно'м-Ч'еєн) і правив близько 810 року н.е., зображений на фресках у нетиповій для здорової людини формі. Ожиріння — відомий наслідок метаболічного синдрому, який може спричинити хронічне отруєння ртуттю.

Однак, щоб визначити, чи відігравав вплив ртуті певну роль у масштабніших соціокультурних змінах і тенденціях у світі мая, необхідні додаткові дослідження.

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