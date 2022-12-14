Нема ні запаху, ні смаку. Вчені виявили загрозу у щоденній невидимій "зливі"

Тисячі крихітних невидимих оку частинок спускаються з неба щодня і, схоже, вчені недооцінили їх.

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Мікропластик — масштабна проблема 21 століття, про яку дослідники не перестають нагадувати. Щодня з неба спускається туман із мікропластику, який містить у собі тисячі крихітних частинок, які осідають на землі і які ми вдихаємо, пише Science Alert.

Група дослідників з Оклендського університету в Новій Зеландії припускає, що ми суттєво недооцінюємо цю щоденну зливу без кольору та запаху, яка залишається непоміченою нами. Результати дослідження показують, що в середньому на кожен квадратний метр міських дахів Окленд щодня осідає близько 5000 частинок мікропластику.

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Дослідники підрахували, що за рік на міських дахах осідає близько 74 метричних тонн пластику, що еквівалентно майже трьом мільйонам пластикових пляшок.

Зазначимо, що таке дослідження вже проводили у 2020 році в Лондоні. Тоді дослідники стверджували, що на таку саму площу в столиці Великобританії припадає лише 771 частка мікропластику. Втім, це не обов'язково означає, що Лондон у шість разів менше забруднений, ніж Окленд. По-перше, важливу роль відіграє розташування міст на географічній карті світу, по-друге, на сьогодні не існує універсального способу вимірювання кількості мікропластику, що щодня осідає на землю. Практично кожна група проводить дослідження трішки по-своєму.

З кожним роком наука розвивається і вчених з'являється більше способів вимірювати навіть найдрібніші частинки мікропластику, а відповідно дослідники помічають все більше частинок, що ховаються в повітрі.

У своєму дослідженні вчені з Нової Зеландії спостерігали за двома ділянками 9 тижнів — на даху однієї з будівель університету, а також на території передмістя. Мікропластик, що переноситься повітрям, вловлювали за допомогою спеціальної лійки.

На кожній із ділянок вчені виявили залишки восьми різних видів пластику. Найбільш популярними з них виявилися:

поліетилен, що використовується для виробництва пакетів та пляшок;

полікарбонат, що використовується у захисному спорядженні та медичних пристроях;

поліетилентерефталат, який використовується для виробництва упаковок продуктів харчування та напоїв.

Зазначимо, що дослідники досі не знають точно, як мікропластик впливає наш організм і яку роль грає в нагріванні Землі. Проте вже зараз відомо, що мікрочастинки пластику потрапляють у нашу кров, легені та інші органи.

Раніше Фокус писав про те, що мікропластик знайшли у новонароджених немовлят — пластмасовий світ переміг.