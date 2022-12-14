Нет ни запаха, ни вкуса. Ученые обнаружили угрозу в ежедневном невидимом "ливне"

Тысячи крохотных невидимых глазу частиц спускаются с неба каждый день и, похоже, ученые недооценили их.

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Микропластик — масштабная проблема 21 века о которой исследователи не перестают напоминать. Ежедневно с неба спускается туман из микроластика, который содержит в себе тысячи крохотных частиц, которые оседают на земле и которые мы вдыхаем, пишет Science Alert.

Группа исследователей из Оклендского университета в Новой Зеландии предполагает, что мы существенно недооцениваем этот ежедневный ливень без цвета и запаха, который остается незамеченным нами. Результаты исследования показывают, что в среднем на каждый квадратный метр городских крыш Окленда каждый день оседает около 5000 частиц микропластика.

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Исследователи подсчитали, что в год на городских крышах оседает порядка 74 метрических тонн пластика, что эквивалентно почти трем миллионам пластиковых бутылок.

Отметим, что подобное исследование уже было проведено в 2020 году в Лондоне. Тогда исследователи утверждали, что на такую же площадь в столице Великобритании приходится всего 771 частица микропластика. Впрочем это не обязательно означает, что Лондон в шесть раз меньше загрязнен, чем Окленд. Во-первых, важную роль играет расположение городов на географической карте мира, во-вторых, на сегодня не существует универсального способа измерения количества микропластика, которое ежедневно оседает на землю. Фактически каждая группа группа проводит исследования немножечко по-своему.

С каждым годом наука развивается и у ученых появляется больше способов измерять даже мельчайшие частицы микропластика, а соответственно исследователи замечают все больше частиц, скрывающихся в воздухе.

В своем исследовании ученые из Новой Зеландии наблюдали за двумя участками 9 недель — на крыше одного из зданий университета, а также на территории пригорода. Переносимый по воздуху микропластик улавливали с помощью специальной воронки.

На каждом из участков ученые обнаружили остатки восьми различных видов пластика. Наиболее популярными из них оказались:

полиэтилен, используемый для производства пакетов и бутылок;

поликарбонат, используемый в защитном снаряжении и медицинских устройствах;

полиэтилентерефталат, используемый для производства упаковок продуктов питания и напитков.

Отметим, что исследователи до сих пор не знают точно, как микропластик влияет на наш организм и какую роль играет в нагреве Земли. Однако уже сейчас известно, что микрочастицы пластика попадают в нашу кровь, легкие и другие органы.

Ранее Фокус писал о том, что микропластик нашли в новорожденных младенцах — пластмассовый мир победил.