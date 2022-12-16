Священное вещество. Ученые выяснили, почему поселения майя были отравлены ртутью

Майя использовали ртуть на протяжении веков. Для них предметы могли содержать ch'ulel или силу души, обитавшей в крови

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Древние города майя в Мезоамерике не перестают удивлять посетителей. Однако под поверхностью почвы скрывается неожиданная опасность: ртутное загрязнение, пишет SciTechDaily.

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В обзорной статье, опубликованной в журнале Frontiers in Environmental Science, исследователи установили, что это загрязнение не современное. Это следствие длительного использования майя ртути и ртутосодержащих предметов в период между 250 и 1100 годами нашей эры. Существуют районы, где загрязнение настолько сильно, что может представлять риск для здоровья археологов и сегодня.

Об этом заявил ведущий автор исследования доктор Дункан Кук, доцент кафедры географии Австралийского католического университета.

По его словам, загрязнение ртутью окружающей среды обычно встречается в современных городских районах и промышленных производствах. Выявление ртути, спрятанной глубоко в почвах и отложениях в древних городах майя, трудно объяснить, пока исследователи не начнут изучать археологию региона, свидетельствующую об использовании ртути древней цивилизацией на протяжении веков.

Впервые Кук и его коллеги проанализировали все данные о концентрации ртути в почве и отложениях на археологических объектах по всему миру древних майя. Результаты показывают, что загрязнение этим опасным веществом можно обнаружить везде, кроме Чан-би, в частности в таких местах, как Чунчукмель, что в современной Мексике, Актункан в Белизе, Ла-Корона, Тикаль, Петен, Чичен-Ица и Канкуэн в Гватемали и Хоя-де-Серен в "Помпеях Америки".

Концентрации варьируются от 0,016 промилле в Актункане до невероятных 17,16 промилле в Тикале. Для сравнения, порог острого токсического действия для ртути в осадочных отложениях – 1 промилле.

Авторы подчеркивают, что герметично закрытые сосуды, наполненные "элементарной" (то есть жидкой) ртутью, обнаружили на нескольких поселениях майя. Кроме того, археологи обнаружили предметы, расписанные ртутосодержащими красками, в основном из минерала киновари.

Отсюда можно заключить, что древняя цивилизация использовала киноварь и ртутосодержащие краски и порошки для украшения. Эта ртуть могла потом вымываться из внутренних помещений, полов, стен и керамики, а потом попадать в почву и воду.

"Майя использовали ртуть на протяжении веков. Для них предметы могли содержать ch'ulel или силу души, обитавшей в крови. Следовательно, блестящий красный пигмент киновари был бесценным и священным веществом, но они не знали, что он также был смертельным", — сказал Николас Даннинг, профессор из Университета Цинциннати.

Поскольку ртуть редко встречается в известняке, лежащем в основе большей части региона древней цивилизации, ученые предполагают, это вещество и киноварь, найденные в местах раскопок, могли сначала извлекать из известных месторождений на северных и южных границах древнего мира майя, а затем в самые поселения их привозили торговцы.

Вся эта ртуть представляла опасность для здоровья древних майя: например, последствия хронического отравления ртутью включают повреждение центральной нервной системы, почек и печени, вызывают тремор, ухудшение зрения и слуха, паралич и проблемы с психическим здоровьем. Возможно, и поэтому один из последних правителей Тикаля майя, известный прежде всего как Темное Солнце (Нуно'м-Чьеен) и правил около 810 года н.э., изображен на фресках в нетипичной для здорового человека форме. Ожирение – известное следствие метаболического синдрома, который может вызвать хроническое отравление ртутью.

Однако чтобы определить, играло ли влияние ртути определенную роль в более масштабных социокультурных изменениях и тенденциях в мире майя, необходимы дополнительные исследования.

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