Майя использовали человеческие останки для создания мячей: зачем они это делали

У цивилизации майя было довольно необычное представление о существовании умершего человека в загробном мире.

Мексиканские археологи, которые продолжают изучать сооружения цивилизации майя в древнем городе Тонина обнаружили склеп с кремированными останками людей. Этот пепел использовался создания мячей для ритуальных игр, пишет Heritage Daily.

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Тонина – это город майя, который также называли сами майя Попо, был столицей древнего царства майя с таким же названием. Он находится на территории современного мексиканского штата Чьяпас.

Археологам известно, что город Тонина уже существовал в 217 году н.э. Последние упоминания о том, что здесь еще жили майя относится к 909 году н.э.

Особенностью этого города является то, что здесь расположена группа храмов-пирамид, которые находятся на холмах высотой примерно 70 метров. В городе также сохранились две площадки для игры в мяч и более 100 резных монументов, которые относятся к периоду между шестым и девятым веками нашей эры.

Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики во время исследования одной из пирамид склеп, в котором находились кремированные останки людей. Изначально ученые обнаружили целый лабиринт из помещений, которые ведут к самому склепу на глубине в 8 метров внутри пирамиды. Ученые считают, что этот склеп был создан между 7 и 8 столетием нашей эры.

[ + – ] Археологи из Национального института антропологии и истории Мексики во время исследования одной из пирамид склеп, в котором находились кремированные останки людей Фото: Heritage Art

В самом склепе были обнаружены небольшие ниши, в которых хранились более 400 сосудов с пеплом после кремации человека, древесным углем и каучуком. Анализ органического материала показал, что остатки, после сжигания людей, майя использовали в процессе вулканизации резины, а затем создавали из этого материала мячи.

Ученые считают, что эти мячи майя использовали во время ритуальных игр. По слова ученых традиция ритуальных игр с мячом возникала у майя тысячи лет назад. Представители майя считали, что подобным образом может произойти возрождение умершего человека в загробном мире. Также майя с помощью подобных игр показывали уважение своим богам.

"Религия майя была очень сложной и очень необычной, но в то же время очень интересной для современной науки. И новое открытие дает больше информации о мировоззрении майя", — говорит Хуан Ядеун Ангуло из Национального института антропологии и истории.

Как уже писал Фокус, в древних пирамидах майя ученые находят не только сокровища, но и достаточно необычные вещи.

Также Фокус писал о том, что ученые назвали возможную причину краха цивилизации майя. Согласно исследованию, вместе спелись сразу несколько разнообразных факторов.

Что касается других археологических открытий, то как уже писал Фокус, новое исследование показывает, что люди заселили Северную Америку на 17 000 лет раньше, чем считали ученые.