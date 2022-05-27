Не только сокровища. Ученые рассказали, что спрятано в древних пирамидах майя

Внутри известных монументальных сооружений цивилизации майя можно найти достаточно необычные вещи.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Древние майя построили сотни пирамид на территории современной Мексики и некоторых других стран Центральной Америки. В основном эти пирамиды был и построены в период с 1000 по 1500 годы нашей эры. Эти сооружения имели разный функционал, а также внутрь этих пирамид майя помещали разнообразные артефакты, сообщает Live Science.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Во время исследований пирамид майя ученые обнаружили, что эти пирамиды использовались как место для проведения религиозных ритуалов, а также являлись местом для захоронения правителей и других знатных особ. Внутри пирамид можно найти множество артефактов, которые рассказывают о жизни майя, а также сокровища.

Но самое интересное, что пирамиды иногда таят в себе другой объект – пирамиду меньших размеров. Например, это касается пирамиды Кукулькана, которая находится среди руин древнего города майя — Чичен-Ица, который находится на полуострове Юкатан на территории современной Мексики.

[ + – ] Но самое интересное, что пирамиды иногда таят в себе другой объект – пирамиду меньших размеров. Например, это касается пирамиды Кукулькана, которая находится среди руин древнего города майя — Чичен-Ица, который находится на полуострове Юкатан на территории современной Мексики Фото: wikipedia

"Мы считаем, когда майя прибывали на ранее обжитое, но заброшенное место, они не разрушали старые постройки. Часто майя строили новые сооружения поверх старых, особенно это касается пирамид", — говорит Андрес Техеро-Андраде из Национального автономного университета Мексики.

"Строительство новый пирамид поверх уже существующих является обычной практикой для майя до прихода сюда испанцев. Некоторые постройки в поселениях, которые майя занимали длительное время имеют именно такую структуру", — говорит Денис Лорения Арготе Эспино из Мексиканского национального института антропологии и истории.

По словам ученых, не только необычной конструкцией известны некоторые пирамиды майя. В то время как некоторые из них были храмами, в которых осуществлялось проведенное религиозных ритуалов, другие пирамиды майя использовали в качестве гробниц для своих правителей и представителей элиты.

Часто в таких гробницах ученые находили разнообразные сокровища. Но особенно выделялись изделия из нефрита, который так любили использовать майя. Например, из нефрита делали украшения, а также погребальные маски. Одним из самых известных изделий из нефрита является каменный трон в виде ягуара, который был инкрустирован именно нефритом. Этот трон обнаружили археологи в пирамиде Кукулькана.

[ + – ] Трон Ягуара, который был обнаружен внутри пирамиды Кукулькана. Эту пирамиду построили в период между 9 и 12 веками нашей эры. Пирамида была храмом бога Кукулькана, который тесно связан с богом Кецалькоатлем, которого почитали ацтеки Фото: Live Science

"Для майя нефрит имел большое значение. Это был не просто драгоценный и красивый минерал, он был важным символом для майя. Его ассоциировали с самой жизнь и властью. Нефрит часто использовали в погребальных обрядах, а также во время проведения ритуальных церемоний общения с богами", — говорит Карл Таубе из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Среди артефактов, которые находят ученые в пирамидах майя также бывают действительно удивительные вещи. Например, как уже писал Фокус, археологи нашли в пирамиде майя, которая находится в городе Сан-Бартоло, Гватемала, фрагмент, возможно, самого раннего из когда-либо найденных календарей майя, которому более 2200 лет.

А на лестнице пирамиды майя, которая находится в археологическом городище Копан, Гондурас, ученые обнаружили огромную надпись, которая содержит более 2 тысяч символов письменности майя. В ней рассказана история правителей одного из государств древних майя.

Также Фокус писал о том, что древние майя боролись с кариесом при помощи драгоценных камней.