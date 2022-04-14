Придется переписать историю. Археологи пересмотрели возраст легендарного календаря майя

Исследователи решили это сделать после того, как проанализировали недавно найденную фреску возрастом более 2220 лет.

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В ходе своего недавнего исследования ученые обнаружили, что календарь майя датируется более ранним периодом, чем считалось ранее, о чем свидетельствует найденная фреска возрастом более 2220 лет, пишет IFLS.

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Находка указывает и на то, что другие аспекты культуры майя также возникли по крайней мере на 150 лет раньше, чем было признано. Календарь майя обрел всемирную известность, когда по миру поползли ложные слухи о том, что он предсказал конце мира, который должен был произойти в 2012 году. Однако это никак не преуменьшает его значение, поскольку он является частью единственной расшифрованной системы письма, характерной для Северной и Южной Америки.

Раскопки комплекса пирамид Лас-Пинтурас свидетельствуют о том, что фреска была создана примерно в III веке до н.э. Лас Пинтурас в Сан-Бартоло, Гватемала, включает некоторые из наиболее важных сохранившихся фресок доклассической культуры майя. Самая известная часть, в которой изображены аспекты мифологии происхождения майя датируется примерно 100 годом до н.э.

[ + – ] Самая известная часть, в которой изображены аспекты мифологии происхождения майя, датируется примерно 100 годом до н.э.

Сами пирамиды были построены в 7 этапов, а фундаменты исследованы только с 2002 года. Там археологи обнаружили еще более древнее искусство, которое, основываясь на радиоуглеродном датировании и иероглифическом стиле, они датировали 300-200 годами до н.э. Среди предметов, нарисованных на стенах фундамента пирамиды была также голова оленя с нарисованным над ней числом 7.

"Ее форма указывает на то, что это запись даты в мезоамериканском 260-дневном календаре "7 оленей". Голова находится в исходном положении, возможно, как часть подписи к сопровождающей сцене или ныне утраченной человеческой фигуре", — пишет профессор Дэвид Стюарт из Техасского университета в Остине.

260-дневный календарь может иметь мало смысла для обычных людей, но он использовался по всей Центральной Америке в древние времена и состоял из 13 циклов по 20 дней. Календарь настолько глубоко укоренился в культуре, что пережил 5 столетий колонизации и культурных репрессий и до сих пор используется некоторыми коренными народами.

Каждый день в цикле имел общее название с животным или предметом, причем пара 7 с оленем ("маник" на языке мая) сохранилась на протяжении тысячелетий.

Независимо от того, обозначает ли он день или год, авторы уверены, что символ "маник" указывает на самое раннее сохранившееся изображение календаря майя примерно за 150 лет до появления большого количества надписей как в культуре майя, так и в культуре сапотеков. С другой стороны, олень Лас-Пинтурас демонстрируют, что календарь уже был известен к моменту его написания.

Напомним, что в феврале этого года исследователи нашли священные рощи какао, которые выращивали майя. Эксперты смогли обнаружить следы выращивания деревьев в особых формах рельефа, которые существуют на полуострове Юкатан в Мексике.