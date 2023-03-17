Апокаліпсис мая. Чи вважали древні люди, що Судний день настане?

Мая вважали, що кожен день календаря Тцолкін особливий і має певний вплив на події. Жреці древніх людей, "хранителі дня", читали календар для передбачення майбутнього. Однак він і досі продовжує бентежити людство.

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Насправді древні люди не робили таких прогнозів. Деякі археологічні знахідки свідчать, що цивілізація мая очікувала, що світ існуватиме вічно. А проте їхній календар закінчився наприкінці 2012 року, що призвело до поширення хибного уявлення про кінець світу.

Календар мая закінчився?

Мая, як і ми, ділили плин часу на повторювані періоди. Ці календарі складалися з циклів, синхронізованих різними способами. Зі свого боку їхні комбінації утворювали нові, довші цикли. Ця мезоамериканська календарна система поширювалася на весь регіон, починаючи з 1100 року до н.е.

Однак, щоб не рахувати століттями й тисячоліттями календар мая складався з двох взаємопов'язаних систем, відомих як хааб, що складалася з 365 днів, і 260-денний Тцолкін.

Кожне довге літочислення складалося з 5 126 років і поділялося на 13 рівних відрізків тривалістю приблизно 394 роки. Мая почали відлік останнього Великого літочислення 11 серпня 3114 року до н.е., а це означає, що 13-й відрізок цього циклу мав закінчитися 21 грудня 2012 року.

Календар мая схожий на наш тим, що кінець довгого рахунку одразу ж супроводжувався початком наступного. Ба більше, жодні археологічні джерела не вказують на те, що древні люди сприймали час як щось, що колись закінчиться, особливо коли закінчувався певний цикл.

Однак у 1987 році письменник Хосе Арґуельєс, засновник Планетарної мережі мистецтв та Фонду Закону Часу, опублікував книгу, в якій помилково витлумачив календар мая як відлік часу до кінця світу. Це викликало поширення і захоплення теорією апокаліпсиса мая у всьому тогочасному, і навіть подекуди сучасному, світі.

Пророцтво з Тортугеро

Тортугеро, стародавнє святилище або гробницю, датують сьомим століттям нашої ери. Вважається, що вона присвячена місцевому правителю в південному мексиканському штаті Табаско. Проводячи розкопки на цьому місці, дослідники натрапили на напис, відомий як "Пам'ятник Тортугеро 6", який містить загадкове посилання на 13 відлік календаря мая.

Це єдина знайдена за всю історію згадка про кінець Мезоамериканського календаря довгого рахунку. Її не вдалося повністю перекласти, адже деякі з гліфів частково або повністю вицвіли. Однак інші ж згадують про повернення Болон-Йокте, бога мая, який асоціюється з війною і створенням.

Пізніше, у 1996 році, археологи Девід Стюарт і Стівен Г'юстон опублікували приблизну інтерпретацію тексту, який вони назвали "Пророцтво з Тортугеро". І хоча дослідники ніколи не стверджували, що знайдений напис пророкує кінець світу, раптово їхня робота захопила прихильників апокаліпсиса, які почали ще більше підживлювати істерію навколо кінця 2012 року.

Згодом археологи знову повернулися до вивчення знайденої пам'ятки. Вони дійшли висновку, що напис, ймовірно, ніяк не стосується подій після закінчення календаря, а просто зберіг посвячення святині 11 січня 669 року. Тобто пам'ятник не описує кінець світу, а просто посилається на завершення Мезоамериканського календаря довгого рахунку як на засіб відліку часу.

Вірування мая

Древні люди цілком очікували, що після закінчення попереднього відліку часу почнеться новий. У жодному артефакті, який знайшли дослідники, не згадується ні про Судний день, ні про планетарний вибух, ні про інопланетних рятівників. Ба більше, вони й не сумнівалися, що 22 грудня 2012 року зранку зійде сонце, як це відбувається зазвичай.

На щастя, археологам вдалося розкопати найдавніші й найповніші астрономічні таблиці мая в місті Ксултун, Гватемала. Ці календарі охоплювали щонайменше 7 000 років майбутнього. Це ще раз доказує, що календар мая не закінчувався у 2012 році.

Інакше кажучи, стародавня цивілізація, яка найбільше асоціюється з апокаліптичними прогнозами, насправді вважала, що кінець світу ніколи не настане.

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