Апокалипсис майя. Считали ли древние люди, что Судный день настанет?

Майя считали, что каждый день календаря Тцолкин особенный и оказывает определенное влияние на события. Жрецы древних людей, "хранители дня", читали календарь для предсказания будущего. Однако он до сих пор продолжает смущать человечество.

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2012 год ознаменовался смертью самца галапагосской черепахи Одинокий Джордж, последнего представителя подвида Абингдонской слоновой черепахи, приземлением марсохода NASA Curiosity на Марс, а Феликс Баумгартнер прыгнул с парашютом из края космоса. Кроме этого, это также год величайшего антиапокалипсиса в истории, ведь 21 декабря конец света не наступил — в день, когда древние майя его предсказали, пишет IFLScience.

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На самом деле, древние люди не делали таких прогнозов. Некоторые археологические находки свидетельствуют о том, что цивилизация майя ожидала, что мир будет существовать вечно. Однако их календарь закончился в конце 2012 года, что привело к распространению ложного представления о конце света.

Календарь майя закончился?

Майя, как и мы, делили течение времени на повторяющиеся периоды. Эти календари состояли из циклов, синхронизированных разными способами. Со своей стороны их комбинации образовывали новые, более длинные циклы. Эта мезоамериканская календарная система распространялась по всему региону, начиная с 1100 года до н.э.

Однако, чтобы не считать веками и тысячелетиями календарь майя состоял из двух взаимосвязанных систем, известных как хааб, состоявший из 365 дней, и 260-дневный Тцолкин.

Каждое долгое исчисление состояло из 5 126 лет и делилось на 13 равных отрезков продолжительностью примерно 394 года. Майя начали отсчет последнего Великого летоисчисления 11 августа 3114 до н.э., а это значит, что 13-й отрезок этого цикла должен был закончиться 21 декабря 2012 года.

Календарь майя похож на наш тем, что конец длинного счета сразу же сопровождался началом следующего. Более того, никакие археологические источники не указывают на то, что древние люди воспринимали время как нечто, что когда-нибудь закончится, особенно когда заканчивался определенный цикл.

Однако в 1987 году писатель Хосе Аргуэльес, основатель Планетарной сети искусств и Фонда Закона Времени, опубликовал книгу, в которой ошибочно истолковал календарь майя как отсчет времени до конца света. Это вызвало распространение и увлечение теорией апокалипсиса майя во всем тогдашнем, а также кое-где современном мире.

Пророчество из Тортугеро

Тортугеро, древнее святилище или гробницу, датируют седьмым веком нашей эры. Предполагается, что она посвящена местному правителю в южном мексиканском штате Табаско. Проводя раскопки на этом месте, исследователи наткнулись на надпись, известную как "Памятник Тортугеро 6", содержащую загадочную ссылку на 13 отсчет календаря майя.

Это единственное найденное за всю историю упоминание о конце Мезоамериканского календаря длинного счета. Ее не удалось полностью перевести, ведь некоторые из глифов частично или полностью выцвели. Однако другие же вспоминают о возвращении Болон-Йокте, бога майя, ассоциирующегося с войной и созданием.

Позже, в 1996 году, археологи Дэвид Стюарт и Стивен Хьюстон опубликовали приблизительную интерпретацию текста, который они назвали "Пророчество из Тортугеро". И хотя исследователи никогда не утверждали, что найденная надпись предсказывает конец света, внезапно их работа захватила поклонников апокалипсиса, которые начали еще больше подпитывать истерию вокруг конца 2012 года.

Впоследствии археологи снова вернулись к изучению найденного памятника. Они пришли к выводу, что надпись, вероятно, никак не касается событий после окончания календаря, а просто сохранила посвящение святыни 11 января 669 года. То есть памятник не описывает конец света, а просто ссылается на завершение мезоамериканского календаря длинного счета как на средство отсчета времени.

Верование майя

Древние люди вполне ожидали, что по истечении предыдущего отсчета времени начнется новый. Ни в одном артефакте, который нашли исследователи, не упоминается ни о Судном дне, ни о планетарном взрыве, ни об инопланетных спасителях. Более того, они и не сомневались, что 22 декабря 2012 года утром взойдет солнце, как это происходит обычно.

К счастью, археологам удалось раскопать самые древние и полные астрономические таблицы майя в городе Ксултун, Гватемала. Эти календари охватывали не менее 7000 лет будущего. Это еще раз доказывает, что календарь майя не заканчивался в 2012 году.

Иными словами, древняя цивилизация, наиболее ассоциирующаяся с апокалиптическими прогнозами, на самом деле считала, что конец света никогда не наступит.

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