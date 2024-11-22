В Сирии нашли неизвестный науке алфавит: он появился на 500 лет раньше самого первого

Археологи обнаружили глиняные цилиндры с надписями, которые могут переписать историю.

Истоки алфавитного письма могут оказаться намного древнее, чем предполагалось ранее. Артефакты, найденный на северо-востоке Сирии, говорят о том, что развитие алфавита началось около 2300 г. до н. э., что на 500 лет раньше предполагаемого, пишет Ancient Origins.

По словам автора исследования, археолога из Университета Джонса Хопкинса Гленна Шварца, сделанное открытие может изменить понимание того, как и когда был изобретен алфавит.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Общепринятая теория говорит о том, что первый алфавит появился около 1800 г. до н.э. в Египте, где люди адаптировали части египетской иероглифической системы. Эти ранние формы письма развились в системы, используемые на Ближнем Востоке и в конечном итоге, в Западной Европе.

В это же время, небольшие глиняные "цилиндры", которые были найдены Шварцев и его командой, оспаривают вышеупомянутую теорию.

Во время раскопок Шварц и его команда нашла небольшие цилиндрические предметы в гробнице, возраст которой датируется ранним бронзовым веком.

Древние цилиндры размером с палец содержат надписи, которые очень похожи на ранние алфавитные символы. Команда предполагает, что надписи могли нести информацию о содержимом и владельце гробницы. Это указывает на то, что алфавит мог использоваться для административных задач.

"Клинописная или иероглифическая система письма была слишком сложной, поэтому доступ к ней имели только элитные писцы. В это же время, алфавит позволял более широкому слою общества записывать информацию и общаться", — говорит Шварц.

Такая демократизация письма стала основой для широкого использования письменного языка в торговле, управлении и повседневной жизни.

Открытие глиняных цилиндров, которые предшествовали египетской теории происхождения алфавита, вызвало споры среди ученых. Но по словам Шварца, надписи значительно отличаются от клинописи — доминирующей системы письма той эпохи — и больше напоминают раннюю семитскую письменность.

Радиоуглеродное датирование подтвердило возраст артефактов, но их расшифровка все еще остается неуловимой. Шварц предполагает, что символы могут указывать на названия или описания артефактов в гробнице, но текст нуждается в дальнейших исследованиях.

Если подтвердится, что текст на цилиндрах является древнейшими алфавитными надписями, они могут произвести революцию в нашем понимании ранних коммуникационных технологий.

Напомним, найден потерянный алфавит "нечестивых идолопоклонников" из Библии. В Иорданской долине найдены таблички с письменами хананей — древней цивилизации, упоминавшейся в Библии.