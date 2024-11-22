У Сирії знайшли невідомий науці алфавіт: він з'явився на 500 років раніше за найперший

Археологи виявили глиняні циліндри з написами, які можуть переписати історію.

Витоки алфавітного письма можуть виявитися набагато давнішими, ніж передбачалося раніше. Артефакти, знайдені на північному сході Сирії, свідчать про те, що розвиток алфавіту розпочався близько 2300 р. до н. е., що на 500 років раніше за попередні припущення, пише Ancient Origins.

За словами автора дослідження, археолога з Університету Джонса Гопкінса Гленна Шварца, зроблене відкриття може змінити розуміння того, як і коли було винайдено алфавіт.

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Загальноприйнята теорія говорить про те, що перший алфавіт з'явився близько 1800 р. до н. е. в Єгипті, де люди адаптували частини єгипетської ієрогліфічної системи. Ці ранні форми письма розвинулися в системи, які використовуються на Близькому Сході та, зрештою, у Західній Європі.

Водночас невеликі глиняні "циліндри", які були знайдені Шварцевим і його командою, заперечують вищезгадану теорію.

Під час розкопок Шварц і його команда знайшла невеликі циліндричні предмети в гробниці, вік якої датується раннью бронзовою добою.

Стародавні циліндри розміром з палець містять написи, які дуже схожі на ранні алфавітні символи. Команда припускає, що написи могли нести інформацію про вміст і власника гробниці. Це свідчить про те, що алфавіт міг використовуватися для адміністративних завдань.

"Клинописна або ієрогліфічна система письма була надто складною, тож доступ до неї мали лише елітні писарі. Водночас алфавіт давав змогу ширшій верстві суспільства записувати інформацію та спілкуватися", — каже Шварц.

Така демократизація письма стала основою для широкого використання письмової мови в торгівлі, управлінні та повсякденному житті.

Відкриття глиняних циліндрів, які передували єгипетській теорії походження алфавіту, викликало суперечки серед учених. Проте, за словами Шварца, написи значно відрізняються від клинопису — домінувальної системи письма тієї епохи — і більше нагадують ранню семітську писемність.

Радіовуглецеве датування підтвердило вік артефактів, але їхня розшифровка все ще залишається невловимою. Шварц припускає, що символи можуть вказувати на назви або описи артефактів у гробниці, але текст потребує подальших досліджень.

Якщо підтвердиться, що текст на циліндрах є найдавнішими алфавітними написами, вони можуть зробити революцію в нашому розумінні ранніх комунікаційних технологій.

Нагадаємо, знайдено загублений алфавіт "нечестивих ідолопоклонників" із Біблії. У Йорданській долині знайдено таблички з письменами хананей — стародавньої цивілізації, що згадувалася в Біблії.