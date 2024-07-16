Знайдено загублений алфавіт "нечестивих ідолопоклонників" із Біблії: йому близько 3 тис. років (фото)

У Йорданській долині знайдено таблички з письменами хананеїв — стародавньої цивілізації, що згадувалася в Біблії.

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Археологи виявили загублений алфавіт, яким користувалася біблійна цивілізація 3 тис. років тому, пише Daily Mail.

На місці стародавнього поселення в Йорданії було знайдено загалом 15 різних табличок з дивним різьбленням. Новий аналіз показав, що таблички були створені хананеями — корінною групою, що жила на Близькому Сході до другої половини 13 століття до н.е. Хананеї жили на "Землі Обітованій" із 3500 р. до н.е. до 1200 р. до н.е., перш ніж були завойовані ізраїльськими племенами після виходу з Єгипту.

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Представники стародавньої цивілізації кілька разів згадуються в Старому Заповіті. У книзі Ісуса Навина 3:10 Бог каже ізраїльтянам, що вижене хананеїв ще до того, як вони доберуться до землі обітованої.

Ізраїльтяни воювали з хананеями та врешті-решт, захопили більшу частину їхніх земель. Остаточне завоювання відбулося в другій половині 13 століття до н.е. До цього хананеї жили по всьому Південному Леванту (сучасний Ізраїль), Газі, Йорданії, Йорданії, Лівану і деяких частинах Сирії.

Фото: Gerrit van der Kooij

Саме до того часу і належать знайдені глиняні таблички.

Проведене дослідження показало, що на табличках текст було написано зліва на право і він містив 29 унікальних символів, серед яких були крапки, вертикальні смуги та інші абстрактні малюнки. Вчені припускають, що на табличках записано культові прислів'я, які були пов'язані з храмом, у руїнах якого їх і було знайдено. Сам же храм був спалений і зруйнований тисячі років тому.

Храм розташовувався в центрі Йорданської долини, він був пошкоджений у період масштабних воєн 12 і 13 століття. Таблички були виявлені в сильно обгорілих руїнах храму.

Фото: Gerrit van der Kooij

У руїнах храму хананеїв також було знайдено кераміку, серед яких були кубки, церемоніальні посудини і навіть обладунки. Були знайдені і скульптури, подаровані єгипетською царицею Туосрет, що і дало змогу датувати знайдені артефакти 1180 роком до н.е.

Письмена на табличках мають деяку схожість із протосинайським письмом. Ця система письма сягає середнього бронзового віку, і могла бути предком цього алфавіту. Також є схожість із протосинайським письмом, який був створений людьми, знайомими з давньоєгипетською писемністю.

Щоправда, на табличках було знайдено деякі унікальні комбінації знаків, зокрема символи, які нагадували око. Вчені визначили, що це знак "айн", який на івриті означає "око". Саме це і подальший аналіз наштовхнув дослідників на думку про те, що таблички містять "короткі ритуальні висловлювання", а також "римовані прислів'я".

Нагадаємо, вчені знайшли стародавні тексти віком понад 4000 років. Турецькі дослідники розшифрували майже 2 сотні клинописних табличок часів Хетського царства, написаних невідомою досі мовою.