Найден потерянный алфавит "нечестивых идолопоклонников" из Библии: ему около 3 тыс. лет (фото)

В Иорданской долине найдены таблички с письменами хананей – древней цивилизации, упоминавшейся в Библии.

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Археологи обнаружили затерянный алфавит, которым пользовалась библейская цивилизация 3 тыс. лет назад, пишет Daily Mail.

На месте древнего поселения в Иордании были найдены в общей сложности 15 различных табличек со странной резьбой. Новый анализ показал, что таблички были созданы хананеями – коренной группой, который жила на Ближнем Востоке до второй половины 13 века до н.э. Хананеи жили на "Земле Обетованной" с 3500 г. до н. э. по 1200 г. до н. э., прежде чем были завоеваны израильскими племенами после исхода из Египта.

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Представители древней цивилизации несколько раз упоминаются в Ветхом Завете. В книге Иисуса Навина 3:10 Бог говорит израильтянам, что изгонит хананеев до того, как они доберутся до земли обетованной.

Израильтяне воевали с хананеями и в конце концов, захватили большую часть их земель. Окончательное завоевание произошло во второй половине 13 века до н.э. До этого хананеи жили по всему Южному Леванту (современный Израиль), Газе, Иордании, Ливану и некоторым частям Сирии.

Фото: Gerrit van der Kooij

Именно к тому времени и относятся найденные глиняные таблички.

Проведенное исследование показало, что на табличках текст был написан слева на право и содержал 29 уникальных символов, среди которых были точки, вертикальные полосы и другие абстрактные рисунки. Ученые предполагают, что на табличках записаны культовые пословицы, которые были связаны с храмом, в руинах которого они и были найдены. Сам же храм был сожжен и разрушен тысячи лет назад.

Храм располагался в центре Иорданской долины, он был поврежден в период масштабных войн 12 и 13 века. Таблички были обнаружены в сильно обгоревших руинах храма.

Фото: Gerrit van der Kooij

В руинах храма хананеев также была найдена керамика, среди которых были кубки и церемониальные сосуды и даже доспехи. Были найдены и скульптуры, подаренные египетской царицей Туосрет, что и позволило датировать найденные артефакты 1180 годом до н.э.

Письмена на табличках имеют некоторое сходство с протосинайским письмом. Эта система письма восходит к среднему бронзовому веку, и могла быть предком этого алфавита. Также имеются сходства с протосинайским письмом, который был создан людьми, знакомыми с древнеегипетской письменностью.

Правда, на табличках были найдены некоторые уникальные комбинации знаков, в том числе символы, которые напоминали глаз. Ученые определили, что это знак "айн", который на иврите означает "глаз". Именно это и последующий анализ натолкнул исследователей на мысль о том, что таблички содержат "короткие ритуальные высказывания", а также "рифмованные пословицы".

Напомним, ученые нашли древние тексты возрастом более 4000 лет. Турецкие исследователи расшифровали почти 2 сотни клинописных табличек времен Хеттского царства, написанных на неизвестном до сих пор языке.