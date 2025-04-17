Суворі будні військових: що вчені розкопали у таборі часів Тридцятилітньої війни (фото)

У німецькому місті Штайн археологи розкопали величезний військовий табір часів Тридцятилітньої війни. Ці масштабні розкопки, проведені в зоні забудови, пролили нове світло на один з найкривавіших конфліктів Європи, який тривав з 1618 по 1648 рік і забрав мільйони життів.

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Про це пише Heritage Daily.

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На думку дослідників з Баварського державного управління охорони пам'яток (BLfD), це місце слугувало головною базою для імперського генерала Альбрехта фон Валленштайна під час його кампанії 1632 року під Нюрнбергом проти шведських військ. Тут, ймовірно, розмістилося близько 50 000 солдатів, 15 000 коней і 30 000 цивільних осіб.

Серед знайдених артефактів — повсякденні інструменти, такі як ножиці, ножі, голки та пряжки, а також скляні намистини, керамічні черепки, срібний дріт та веретено. Серед знахідок виділяються монети із зображеннями курфюрста Максиміліана I та імператора Фердинанда III, а також мушкетні кулі та металеві вироби.

Серед знайдених артефактів — повсякденні інструменти, такі як ножиці, ножі, голки та пряжки Фото: FA. AST - Archaeological Service Tschuch

Одним з найбільш визначних відкриттів стала одиночна могила, знайдена на краю табору. Поховання містило останки молодої жінки, одягненої у тонкий шовк, прикрашений золотими та срібними нитками. Її поховали з бронзовим перснем, ланцюжком і прикрашеними гачками для одягу. Хоча причина смерті залишається невідомою, її розкішний одяг дозволяє припустити, що вона мала високе соціальне становище і, ймовірно, була пов'язана з офіцером, який перебував у таборі.

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Ця знахідка дає рідкісний погляд на повсякденне життя як військовослужбовців, так і цивільного населення під час Тридцятилітньої війни. Окрім свого військового значення, табір відображає людський аспект війни — присутність сімей, ремісників і некомбатантів, які жили в тіні одного з найдовших і найсмертоносніших конфліктів у Європі.

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