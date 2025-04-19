Жінка знайшла на "секонді" флягу часів Другої світової війни з прихованими скарбами (фото)

Родина з Огайо, що в США, придбала у магазині Goodwill військову флягу, яка виявилася справжньою капсулою часу з артефактами воєнної епохи.

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Детальніше про цей випадок вони розповіли на форумі в Reddit.

33-річна Крісті Адкінс із центральної частини Огайо стала гордою власницею фляги армії США, яку знайшла її свекруха Моніка Адкінс разом зі своєю сестрою Теммі Беверидж — обидві регулярно відвідують секонд-хенди.

Фляга, датована 1915 роком, збереглась в оригінальному оливковому полотняному чохлі й містила набагато більше цікавого, ніж здавалося на перший погляд. На корпусі видніється штамп "R.I.A.", що означає Rock Island Arsenal (військовий об'єкт армії США, розташований на острові посеред річки Міссісіпі).

Цікава знахідка

При ближчому розгляді Адкінс помітила більше деталей, зокрема Велику печатку США, яка, за даними Національного архіву, з'являється на прокламаціях, ордерах, договорах та комісіях високопоставлених урядовців.

"Її не виймали дуже довгий час. Сажа, подряпини — вона явно активно використовувалася в польових умовах", — зазначила жінка.

Військові трофеї Фото: Christy Adkins

Американка також знайшла бляшану миску всередині – почорнілу від сажі, ймовірно, від приготування їжі на відкритому вогні. На поверхні посудини вигравіювані ініціали та малюнки — приклади "траншейного мистецтва", форми творчості, до якої солдати часто зверталися під час затишшя на війні.

На дні полотняного чохла, під мискою та флягою, Крісті знайшла два складені срібні сертифікати по 1 долару, датовані 1935 роком. "Ми просто подивилися один на одного з відкритими ротами. Вони були повністю неушкоджені, ймовірно, туди їх заховали самі солдати для збереження", — сказала вона.

Справжній власник

На чохлі також зазначено ім'я "Дж. Б. Кук", який, на думку родини, міг бути власником усіх цих речей.

"У сьогоднішньому політичному кліматі, де глобальна напруженість та розділення затьмарюють нашу емпатію, це нагадує про реальну, людську ціну війни. Сподіваюся, це змусить людей задуматися про жертви й ніколи не сприймати мир як належне", — резюмувала авторка історії.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про блогера, який спеціалізується на пошуку ексклюзивних речей. У своєму відео хлопець поділився знахідкою — дизайнерським аксесуаром вартістю кілька тисяч доларів, який йому вдалося придбати за символічну суму в магазині секонд-хенду мережі Goodwill Outlets.

А мати-одиначка Кара Вайолет вразила користувачів TikTok тим, як підготувалася до дня народження свого 7-річного сина Луїса. Вона показала гору подарунків, які зібрала в місцевих благодійних крамницях і секонд-хендах. Її практичний і креативний підхід отримав масу схвальних відгуків у коментарях.