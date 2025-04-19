Женщина нашла на "секонде" флягу времен Второй мировой войны со скрытыми сокровищами (фото)

Семья из Огайо, что в США, приобрела в магазине Goodwill военную флягу, которая оказалась настоящей капсулой времени с артефактами военной эпохи.

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Подробнее об этом случае они рассказали на форуме в Reddit.

33-летняя Кристи Адкинс из центральной части Огайо стала гордой обладательницей фляги армии США, которую нашла ее свекровь Моника Адкинс вместе со своей сестрой Тэмми Беверидж — обе регулярно посещают секонд-хенды.

Фляга, датированная 1915 годом, сохранилась в оригинальном оливковом полотняном чехле и содержала гораздо больше интересного, чем казалось на первый взгляд. На корпусе виднеется штамп "R.I.A.", что означает Rock Island Arsenal (военный объект армии США, расположенный на острове посреди реки Миссисипи).

Интересная находка

При ближайшем рассмотрении Адкинс заметила больше деталей, в частности Большую печать США, которая, по данным Национального архива, появляется на прокламациях, ордерах, договорах и комиссиях высокопоставленных чиновников.

"Ее не вынимали очень долгое время. Сажа, царапины — она явно активно использовалась в полевых условиях", — отметила женщина.

Военные трофеи Фото: Christy Adkins

Американка также нашла жестяную миску внутри — почерневшую от сажи, вероятно, от приготовления пищи на открытом огне. На поверхности сосуда выгравированы инициалы и рисунки — примеры "траншейного искусства", формы творчества, к которой солдаты часто обращались во время затишья на войне.

На дне полотняного чехла, под миской и флягой, Кристи нашла два сложенных серебряных сертификата по 1 доллару, датированных 1935 годом. "Мы просто посмотрели друг на друга с открытыми ртами. Они были полностью неповреждены, вероятно, туда их спрятали сами солдаты для сохранения", — сказала она.

Настоящий владелец

На чехле также указано имя "Дж. Б. Кук", который, по мнению семьи, мог быть владельцем всех этих вещей.

"В сегодняшнем политическом климате, где глобальная напряженность и разделение затмевают нашу эмпатию, это напоминает о реальной, человеческой цене войны. Надеюсь, это заставит людей задуматься о жертвах и никогда не воспринимать мир как должное", — резюмировала автор истории.

Напомним, ранее Фокус сообщал о блогере, который специализируется на поиске эксклюзивных вещей. В своем видео парень поделился находкой — дизайнерским аксессуаром стоимостью несколько тысяч долларов, который ему удалось приобрести за символическую сумму в магазине секонд-хенда сети Goodwill Outlets.

А мать-одиночка Кара Вайолет поразила пользователей TikTok тем, как подготовилась ко дню рождения своего 7-летнего сына Луиса. Она показала гору подарков, которые собрала в местных благотворительных магазинах и секонд-хендах. Ее практичный и креативный подход получил массу положительных отзывов в комментариях.