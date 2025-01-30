"Зірвала джекпот": жінка похизувалась неймовірною знахідкою на секонд-хенді (фото)

Три роки тому жінка знайшла у магазині фігурку смугастого кота, але так і не змогла визначити, де була виготовлена ця особлива річ. На диво, нещодавно їй знову посміхнулась удача.

Related video

30-річна американка з Мілуокі (Вісконсин, США) не могла повірити своїм очам, коли помітила серед вживаних речей у секонд-хенді дерев’яну фігурку в формі котика. Жінка відразу ж згадала про дуже схожу іграшку, яку знайшла у цьому ж магазині три роки тому. Детальніше про це вона розповіла на одному з форумів на Reddit.

"Я частий гість у секонд-хендах та комісійних магазинах. Купую там одяг, бо вважаю, що це найкращий спосіб дати друге життя багатьом речам, які могли б опинитися на смітнику", — розповідає американка.

Три роки тому вона знайшла у магазині Goodwill смугастого кота, але так і не змогла визначити, де була виготовлена ця особлива іграшка ручної роботи. На диво, нещодавно їй знову посміхнулась удача.

Жінка знайшла цікаві фігурки котиків Фото: Reddit

"Я знайшов смугастого кота три роки тому. Сьогодні у нього з’явився друг", — зазначила клієнтка секонд-хенду в описі до своєї фотографії.

Ця історія швидко увірвалась в тренди, зібравши понад 16 тисяч вподобайок. У коментарях деякі читачі також почали ділитися знімками схожих статуеток у формі милих котів.

"Мені дуже сподобалося, що люди додали фотографії своїх дрібничок, які виглядають точно так само, як ці. Можливо, у майбутньому я знайду ще одного котика, і в мене буде тріо", — пише користувачка Reddit.

На жаль, виробника фігурок знайти не вдалось. Одні користувачі Reddit припустили, що це можуть бути іграшки масового виробництва, можливо, від певної компанії. Інші впевнені, що авторка "зірвала джекпот", оскільки це можуть бути колекційні екземпляри з лімітованого набору.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.

А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла в серії відео на сторінці у TikTok.