"Сорвала джекпот": женщина похвасталась невероятной находкой на секонд-хенде (фото)

Три года назад женщина нашла в магазине фигурку полосатого кота, но так и не смогла определить, где была изготовлена эта особенная вещь. На удивление, недавно ей снова улыбнулась удача.

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30-летняя американка из Милуоки (Висконсин, США) не могла поверить своим глазам, когда заметила среди б/у вещей в секонд-хенде деревянную фигурку в форме котика. Женщина сразу же вспомнила об очень похожей игрушке, которую она нашла в этом же магазине три года назад. Подробнее об этом она рассказала на одном из форумов в Reddit.

"Я частый гость в секонд-хендах и комиссионных магазинах. Покупаю там одежду, потому что считаю, что это лучший способ дать вторую жизнь многим вещам, которые могли бы оказаться на свалке", — рассказывает американка.

Три года назад она нашла в магазине Goodwill полосатого кота, но так и не смогла определить, где была изготовлена эта особенная игрушка ручной работы. На удивление, недавно ей снова улыбнулась удача.

Женщина нашла интересные фигурки котиков Фото: Reddit

"Я нашел полосатого кота три года назад. Сегодня у него появился друг", — отметила клиентка секонд-хенда в описании к своей фотографии.

Эта история быстро ворвалась в тренды, собрав более 16 тысяч лайков. В комментариях некоторые читатели также начали делиться снимками похожих статуэток в форме милых котов.

"Мне очень понравилось, что люди добавили фотографии своих безделушек, которые выглядят точно так же, как эти. Возможно, в будущем я найду еще одного котика, и у меня будет трио", — пишет пользовательница Reddit.

К сожалению, производителя фигурок найти не удалось. Одни пользователи Reddit предположили, что это могут быть игрушки массового производства, возможно, от определенной компании. Другие уверены, что автор истории "сорвала джекпот", поскольку это могут быть коллекционные экземпляры из лимитированного набора.

Напомним, ранее Фокус писал о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.

А вот мать-одиночка Кара Вайолет показала огромное количество подарков на день рождения для своего 7-летнего сына Луиса, которые она приобрела в местных секонд-хендах и благотворительных магазинах. О своем опыте сообразительная женщина рассказала в серии видео на странице в TikTok.