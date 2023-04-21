Тайные и ужасающие ритуалы. В древнем городе майя найдены обезглавленные и расчлененные тела

Археологи раскопали две группы захоронений на лестнице храма-пирамиды в Мексике, раскрывающие подробности о ритуалах и верованиях древних майя.

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Мексиканские исследователи из Национального института антропологии и истории (INAH) недавно наткнулись на удивительную находку в древнем городе мая Мораль-Реформа (Zone Moral-Reforma). Этот город датируется классическим периодом (приблизительно 662 г. н. э.) и расположен в мексиканском штате Табаско, пишет HeritageDaily.

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По мнению экспертов, Moral-Reforma был процветающим центром торговли вдоль реки Сан-Педро-Мартир, причем его заселение началось еще в 300 году нашей эры. В период своего расцвета, между 622 и 756 годами нашей эры, город занимал площадь 215 акров, на которой располагались роскошные дворцы, обширные площади и многочисленные комплексы пирамид.

Последние раскопки INAH были сосредоточены на Структуре 18, храме-пирамиде, расположенном на восточной площади Мораль Реформа. В ходе раскопок были обнаружены две группы захоронений у лестницы, одна из которых датируется периодом между 300 г. до н. э. и 250 г. н. э. в период поздней преклассики, а другая — периодом между 600 г. и 900 г. н. э. в период поздней классики.

В то время как группа позднего преклассического периода содержит до 12 останков, расположенных в сидячем и боковом правом положении в момент их кончины, группа позднего классического периода содержит до 13 захоронений, некоторые из которых были обезглавлены или расчленены. Черепа в обеих группах демонстрировали признаки косой деформации, намеренного искусственного изменения структуры черепа, что указывает на высокий социальный статус.

Группа позднего преклассического периода также содержала невероятные 567 артефактов, помещенных в качестве подношений, состоящих из нефритовых и раковинных бусин, колец из раковин, остриев снарядов, сосудов и костяных игл.

Исходя из глубины и характера захоронений, команда INAH предположила, что они, скорее всего, были помещены туда в качестве жертвоприношений божеству подземного мира майя при освящении храма.

В целом, это открытие позволяет заглянуть в увлекательные и зачастую жестокие ритуалы древнего народа майя, проливая свет на их религиозные верования и традиции.

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