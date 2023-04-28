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Технологии и наука

Древние тайны Мари: месопотамский шедевр и ритуалы жертвоприношения, которые раскрыли учение

Месопотамия, древняя цивилизация, марийцы, статуя Эбих-Ила, военное жертвоприношение, Иштар, шумерская цивилизация, алебастр, лазурит, археология
Фото: Public Domain | Среди величайших находок из древнего семитского города-государства Мари — статуя Эбих-Ила, потрясающее произведение искусства, пролежавшее практически невредимым на протяжении веков

Загадочное царство Месопотамии до сих пор хранит много секретов, несмотря на то, что принадлежит эпохе настолько далекой, что мы никогда не можем надеяться узнать все о его древних городах и цивилизации.

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Сегодня археология позволила нам получить бесценное представление о могущественных деятелях древней эпохи, таких как цари и жрецы, а также об их верованиях. Среди величайших находок из древнего семитского города-государства Мари — статуя Эбих-Ила, потрясающее произведение искусства, пролежавшее практически невредимым на протяжении веков, прежде чем его откопали в наше время, пишет Ancient Origins.

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Мари, некогда могущественный торговый центр между Шумером и Эблаитским царством, процветавший с 2900 года до нашей эры, погиб от рук царя Хаммурапи в 1759 году до нашей эры. Несмотря на свою богатую историю, город не смог оправиться от гнева Старовавилонской империи, оставив многие свои сокровища погребенными на века.

Однако в 20-м веке были обнаружены удивительные археологические памятники Мари, в том числе статуя Эбих-Ила, которую обнаружил французский археолог Андре Парро 22 и 23 января 1934 года.

Хотя первоначально статуя была разбита, она хорошо сохранилась и была легко восстановлена специалистами до первоначального состояния. Фигура выполнена из гладкого полупрозрачного алебастра, а глаза сделаны из различных материалов, включая чешуйки сланца для ресниц и век, раковины для роговицы и изысканный лазурит для широких радужек.

Статуя высотой 52,5 сантиметра, шириной 20,6 сантиметра датируется 2400 годом до нашей эры. Фигура изображена сидящей на плетеном стуле, в набожной, молитвенной позе, с руками, прижатыми к груди, и длинной бородой, усы сбриты. Он одет в шерстяную церемониальную юбку каунакес в шумерском стиле, часто сделанную из овечьей или козьей шкуры и носимую с хвостом животного сзади.

Месопотамия, древняя цивилизация, марийцы, статуя Эбих-Ила, военное жертвоприношение, Иштар, шумерская цивилизация, алебастр, лазурит, археология Fullscreen
Прото-клинописную надпись на заднем плече фигуры гласит: "Эту статую Эбих-ил, надсмотрщик, посвятил Иштар"
Фото: JastrowTranscription: पाटलिपुत्र/CC BY 2.5

Но кто же была эта фигура, изображенная с такой подробностью и тщательностью? К счастью, исследователи без труда расшифровали прото-клинописную надпись на заднем плече фигуры, которая гласит: "Эту статую Эбих-ил, надсмотрщик, посвятил Иштар".

Это ясно говорит о том, что статуя была вотивным подношением месопотамской богине Иштар, найденным в остатках ее храма в Мари. Эбих-Ил был надзирателем, управляющим Мари, занимавшим высокое и видное положение в городской иерархии. Поэтому он, безусловно, мог позволить себе создание такой изысканной вотивной статуи.

Статуя Эбих-Ила остается одной из самых ценных находок из древнего города-государства Мари, которую называют "шедевром в силу ее мастерства, сохранности и выразительного стиля". Поразительные голубые глаза и сложные детали свидетельствуют о невероятном мастерстве и творчестве древних месопотамцев.

Раньше мы писали о тайных и ужасных ритуалах, обнаруженных исследователями. В древнем городе майя они наткнулись на обезглавленные и расчлененные тела.

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