Древние тайны Мари: месопотамский шедевр и ритуалы жертвоприношения, которые раскрыли учение

Загадочное царство Месопотамии до сих пор хранит много секретов, несмотря на то, что принадлежит эпохе настолько далекой, что мы никогда не можем надеяться узнать все о его древних городах и цивилизации.

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Сегодня археология позволила нам получить бесценное представление о могущественных деятелях древней эпохи, таких как цари и жрецы, а также об их верованиях. Среди величайших находок из древнего семитского города-государства Мари — статуя Эбих-Ила, потрясающее произведение искусства, пролежавшее практически невредимым на протяжении веков, прежде чем его откопали в наше время, пишет Ancient Origins.

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Мари, некогда могущественный торговый центр между Шумером и Эблаитским царством, процветавший с 2900 года до нашей эры, погиб от рук царя Хаммурапи в 1759 году до нашей эры. Несмотря на свою богатую историю, город не смог оправиться от гнева Старовавилонской империи, оставив многие свои сокровища погребенными на века.

Однако в 20-м веке были обнаружены удивительные археологические памятники Мари, в том числе статуя Эбих-Ила, которую обнаружил французский археолог Андре Парро 22 и 23 января 1934 года.

Хотя первоначально статуя была разбита, она хорошо сохранилась и была легко восстановлена специалистами до первоначального состояния. Фигура выполнена из гладкого полупрозрачного алебастра, а глаза сделаны из различных материалов, включая чешуйки сланца для ресниц и век, раковины для роговицы и изысканный лазурит для широких радужек.

Статуя высотой 52,5 сантиметра, шириной 20,6 сантиметра датируется 2400 годом до нашей эры. Фигура изображена сидящей на плетеном стуле, в набожной, молитвенной позе, с руками, прижатыми к груди, и длинной бородой, усы сбриты. Он одет в шерстяную церемониальную юбку каунакес в шумерском стиле, часто сделанную из овечьей или козьей шкуры и носимую с хвостом животного сзади.

Прото-клинописную надпись на заднем плече фигуры гласит: "Эту статую Эбих-ил, надсмотрщик, посвятил Иштар" Фото: JastrowTranscription: पाटलिपुत्र/CC BY 2.5

Но кто же была эта фигура, изображенная с такой подробностью и тщательностью? К счастью, исследователи без труда расшифровали прото-клинописную надпись на заднем плече фигуры, которая гласит: "Эту статую Эбих-ил, надсмотрщик, посвятил Иштар".

Это ясно говорит о том, что статуя была вотивным подношением месопотамской богине Иштар, найденным в остатках ее храма в Мари. Эбих-Ил был надзирателем, управляющим Мари, занимавшим высокое и видное положение в городской иерархии. Поэтому он, безусловно, мог позволить себе создание такой изысканной вотивной статуи.

Статуя Эбих-Ила остается одной из самых ценных находок из древнего города-государства Мари, которую называют "шедевром в силу ее мастерства, сохранности и выразительного стиля". Поразительные голубые глаза и сложные детали свидетельствуют о невероятном мастерстве и творчестве древних месопотамцев.

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