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Технологии и наука

Кодекс Хаммурапи, колесо и часы: какие чудеса подарила нам колыбель цивилизации

Месопотамия, колыбель цивилизации, изобретения, колесо, зиккураты, ирригационные системы, висячие сады Вавилона, Кодекс Хаммурапи, математика, астрономия, древний мир, история, закон
Фото: Pexels | Месопотамия, которую часто называют "колыбелью цивилизации", — одна из самых интересных и совершенных цивилизаций в истории

Висячие сады Вавилона остаются одним из самых устойчивых и романтизированных символов Месопотамии и древнего мира в целом, а Кодекс Хаммурапи, один из первых правовых кодексов в мире, считается значительным достижением древних людей.

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Месопотамия, которую часто называют "колыбелью цивилизации", — одна из самых интересных и совершенных цивилизаций в истории. Месопотамцы были выдающимся народом с богатым культурным наследием, а их достижения в разных областях продолжают увлекать ученых и энтузиастов, пишет Ancient Origins.

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Гениальные изобретения: от колеса до возвышающихся зиккуратов

Месопотамия была инновационной цивилизацией, создавшей множество изобретений, которые оказали значительное влияние на человеческую цивилизацию. Одним из наиболее важных из них было колесо, которое произвело революцию в транспорте и сельском хозяйстве. Оно позволило перевозить товары и материалы на большие расстояния и сыграло решающую роль в расширении и обороне Месопотамской империи.

Помимо колеса, месопотамские архитекторы и строители были высококвалифицированными специалистами в строительстве впечатляющих сооружений, таких как зиккураты и храмы. Их передовые ирригационные системы, состоящие из каналов и арыков, позволили их народу поселиться в крупных городах и расширить сельское хозяйство. Месопотамцы также были искусны в строительстве речных судов, которые использовались для рыбной ловли, транспортировки и торговли.

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Одним из наиболее важных из них было колесо, которое произвело революцию в транспорте и сельском хозяйстве
Фото: Public Domain

Дом Чудес древнего мира

Висячие сады Вавилона были одним из самых известных и загадочных Чудес древнего мира. Хотя нет точных доказательств того, что они когда-либо существовали, сады остаются одним из наиболее устойчивых и романтизированных символов Месопотамии и древнего мира в целом. Согласно легенде, сады были построены в подарок жене царя Навуходоносора, Амитис из Мидии, которая тосковала по пышной зелени своей родины.

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Висячие сады Вавилона были одним из самых известных и загадочных Чудес древнего мира
Фото: Вики

Первый в мире свод законов

Кодекс Хаммурапи, созданный вавилонским царем Хаммурапи около 1754 года до нашей эры, был одним из первых правовых кодексов в мире и считается значительным достижением древней Месопотамии. Кодекс состоял из 282 законов и наказаний за преступления, которые были начертаны на каменном столбе высотой в 2 м.

Он был призван создать основу для общества и правительства, утвердить среди людей чувство справедливости и честности, а также укрепить власть и авторитет царя.

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Кодекс состоял из 282 законов и наказаний за преступления, которые были начертаны на каменном столбе высотой в 2 м
Фото: Rama / CC BY-SA 3.0 FR

Математика и астрономия для формирования современной науки

Месопотамцы были искусными наблюдателями ночного неба и сделали важные открытия о движении небесных тел. Они разработали систему математики, основанную на числе 60, которую использовали для измерения времени, углов и расстояний.

Эта система используется и сегодня, и именно месопотамцы впервые ввели понятие деления времени на 60 минут и 60 секунд. Они также создали раннюю форму календаря, основанного на циклах луны.

Они создали одну из самых ранних календарных систем

Календарь месопотамцев был важным нововведением, которое позволило им организовать свою жизнь в соответствии с лунными и солнечными циклами. Он также играл важную роль в их религиозной и сельскохозяйственной практике.

12-месячный лунный календарь был предшественником 12-месячного солнечного календаря, который используется сегодня, и месопотамская система повлияла на многие другие культуры в регионе и за его пределами.

Наследие их календаря до сих пор заметно в современном обществе, поскольку названия месяцев во многих языках заимствованы из месопотамской системы. В целом, разработка месопотамского календаря была выдающимся достижением, оказавшим неизгладимое влияние на историю человечества.

В заключение следует отметить, что Месопотамия была цивилизацией великой изобретательности и достижений. От колеса до возвышающихся зиккуратов, от Висячих садов Вавилона до Кодекса Хаммурапи, от математики до астрономии — месопотамцы оставили неизгладимое наследие, которое продолжает влиять на наш современный мир.

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