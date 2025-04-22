Инопланетяне могут получать безграничную энергию необычным способом: так их можно найти

У сфер Дайсона, гипотетических мегаструктур, которые инопланетные цивилизации могут располагать вокруг звезд для получения всей энергии последних, есть большой недостаток: они очень нестабильны. Ученые нашли способ каким образом эти структуры могут быть стабильными, но для этого нужна особенная звездная система.

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Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Live Science.

В 60-х годах прошлого века физик Фримен Дайсон предположил, что технологически развитые цивилизации могут создать вокруг звезд сферы Дайсона, чтобы получать всю энергию этих звезд. Ученый предположил, что таким образом достаточно развитая космическая цивилизация может удовлетворить огромные потребности в энергии. Для того, чтобы создать сферу Дайсона в виде оболочки вокруг звезды необходимо столько же вещества, сколько весит планета Юпитер. Ее масса примерно в 317 раз больше, чем у Земли.

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Но гравитация внутри полой оболочки нейтрализуется, что означает, что нет ничего, что привязывало бы оболочку к звезде. Сфера Дайсона может свободно двигаться в независимых направлениях, что означает, что достаточно скоро звезда просто врежется в оболочку и уничтожит ее. Авторы исследования нашли способ теоретически стабилизировать сферу Дайсона. Но для этого нужна система с двумя звездами.

Ученые начали с поиска любых точек в двойной звездной системе, которые могли бы содержать устойчивое расположение сферы Дайсона, где сфера могла бы оставаться на месте, а гравитационные силы, действующие на нее, были бы однородными. Они нашли одно расположение, где сфера окружала бы обе звезды. Но эта конфигурация была лишь слегка стабильной и, вероятно, страдала бы от той же проблемы, что и в случае с расположением вокруг одной звезды.

Другая стабильная точка возникает, когда сфера вращается по орбите независимо, не окружая ни одну из звезд. Хотя это может быть полезно для космической станции, это не обеспечивает полного захвата энергии звезды.

Но ученые нашли еще одну стабильную конфигурацию. Она возможна только в двойных системах, в которых одна звезда намного меньше другой. В этом случае сфера Дайсона может охватывать меньшую из двух звезд. Движение этой меньшей звезды действует как гравитационный якорь, удерживая сферу Дайсона в движении по той же орбите вокруг большей звезды, предотвращая катастрофическое столкновение.

При этом меньшая звезда должна быть не больше примерно одной десятой массы большего компаньона, в противном случае гравитационно стабильная точка исчезает. И сфера Дайсона должна быть чрезвычайно легкой и тонкой, ведь в противном случае ее собственное гравитационное влияние смешивается с динамикой системы и разрушает устойчивость.

Хотя маловероятно, что люди построят сферу Дайсона в обозримом будущем, это исследование может помочь в поисках внеземных цивилизаций. Ученые считают, развитая инопланетная цивилизация могла бы вышеописанным образом создать стабильную сферу Дайсона, а значит ее не следует искать их вокруг одиночных звезд.

Вместо этого астрономам нужно искать большие, яркие звезды с компаньоном, излучающем рассеянный инфракрасный свет. Это будет явный признак выхода тепла из сферы Дайсона, которая окружает меньшую звезду в двойной системе, считают ученые.

Как уже писал Фокус, зонд NASA за $900 млн долларов сделал снимок странного астероида, который оказался не таким, как считали ученые. Космический аппарат NASA "Люси" успешно пролетел мимо второго астероида из списка обязательных к изучению во время полета к Юпитеру и сделал фотографии с близкого расстояния.