Інопланетяни можуть отримувати безмежну енергію у незвичний спосіб: так їх можна знайти

У сфер Дайсона, гіпотетичних мегаструктур, які інопланетні цивілізації можуть розташовувати навколо зірок для отримання всієї енергії останніх, є великий недолік: вони дуже нестабільні. Вчені знайшли спосіб яким чином ці структури можуть бути стабільними, але для цього потрібна особлива зоряна система.

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Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Live Science.

У 60-х роках минулого століття фізик Фрімен Дайсон припустив, що технологічно розвинені цивілізації можуть створити навколо зірок сфери Дайсона, щоб отримувати всю енергію цих зірок. Вчений припустив, що таким чином досить розвинена космічна цивілізація може задовольнити величезні потреби в енергії. Для того, щоб створити сферу Дайсона у вигляді оболонки навколо зірки необхідно стільки ж речовини, скільки важить планета Юпітер. Її маса приблизно в 317 разів більша, ніж у Землі.

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Але гравітація всередині порожнистої оболонки нейтралізується, що означає, що немає нічого, що прив'язувало б оболонку до зірки. Сфера Дайсона може вільно рухатися в незалежних напрямках, що означає, що досить скоро зірка просто вріжеться в оболонку і знищить її. Автори дослідження знайшли спосіб теоретично стабілізувати сферу Дайсона. Але для цього потрібна система з двома зірками.

Учені почали з пошуку будь-яких точок у подвійній зоряній системі, які могли б містити стійке розташування сфери Дайсона, де сфера могла б залишатися на місці, а гравітаційні сили, що діють на неї, були б однорідними. Вони знайшли одне розташування, де сфера оточувала б обидві зірки. Але ця конфігурація була лише злегка стабільною і, ймовірно, страждала б від тієї самої проблеми, що й у випадку з розташуванням навколо однієї зірки.

Інша стабільна точка виникає, коли сфера обертається по орбіті незалежно, не оточуючи жодну із зірок. Хоча це може бути корисно для космічної станції, це не забезпечує повного захоплення енергії зірки.

Але вчені знайшли ще одну стабільну конфігурацію. Вона можлива тільки в подвійних системах, у яких одна зірка набагато менша за іншу. У цьому випадку сфера Дайсона може охоплювати меншу з двох зірок. Рух цієї меншої зірки діє як гравітаційний якір, утримуючи сферу Дайсона в русі по тій же орбіті навколо більшої зірки, запобігаючи катастрофічному зіткненню.

При цьому менша зірка має бути не більшою за приблизно одну десяту маси більшого компаньйона, інакше гравітаційно стабільна точка зникає. І сфера Дайсона має бути надзвичайно легкою і тонкою, адже в іншому разі її власний гравітаційний вплив змішується з динамікою системи і руйнує стійкість.

Хоча малоймовірно, що люди побудують сферу Дайсона в осяжному майбутньому, це дослідження може допомогти в пошуках позаземних цивілізацій. Вчені вважають, розвинена інопланетна цивілізація могла б вищеописаним чином створити стабільну сферу Дайсона, а значить, її не слід шукати їх навколо поодиноких зірок.

Замість цього астрономам потрібно шукати великі, яскраві зірки з компаньйоном, що випромінює розсіяне інфрачервоне світло. Це буде явна ознака виходу тепла зі сфери Дайсона, яка оточує меншу зірку в подвійній системі, вважають учені.

Як уже писав Фокус, зонд NASA за $900 млн доларів зробив знімок дивного астероїда, який виявився не таким, як вважали вчені. Космічний апарат NASA "Люсі" успішно пролетів повз другий астероїд зі списку обов'язкових до вивчення під час польоту до Юпітера і зробив фотографії з близької відстані.