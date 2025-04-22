Война во Вьетнаме и падение Сайгона: может ли Украина повторить печальный пример

30 апреля 1975 года Народная армия Вьетнама и Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама (Вьетконг) штурмом взяли Сайгон (ныне Хошимин). Эта битва ознаменовала конец войны во Вьетнаме и привела к созданию республики под властью коммунистической партии. Фокус попытался найти в этой истории моменты, перекликающиеся с судьбой и опытом современной Украины.

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В украинском обществе глубоко укоренилась мысль о невероятно глубокой и прочной стратегической связи нашего государства со странами западной цивилизации. Все мы искренне убеждены, что победа нашего дела — это само собой успех еще и западного демократического либерального проекта, а гибель Украины ведет к неизбежному краху западной цивилизации и мировой свободы в целом.

В качестве аргумента часто приводится пример, приведший к началу Второй мировой войны, когда "измена" Чехословакии и Польши в конце концов привела к страшной катастрофе. Однако страшная правда заключается в том, что во всемирной истории можно найти и кардинально другие примеры — даже в том же XX веке. Фокус исследовал историю другой "измены" — когда могущественный союзник "сдал" своего протеже.

Могущественные государства разделяют страны

В Украине часто вспоминают о корейском сценарии. Однако в той же Восточной Азии было еще одно государство, разделенное просто по географической параллели, правда, 17-й, то есть значительно южнее. Южную Корею оставили в статусе-кво, то есть нападающих все же отогнали назад к стартовым позициям. Полуостров был разделен не по результатам Корейской войны (это как раз была попытка его объединить, просто со стороны "плохих парней"), а после Второй мировой. То есть США помогли остаться Южной Корее с теми территориями, с которыми она вышла из японской оккупации.

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С Южным Вьетнамом все получилось гораздо хуже, ведь здесь северные товарищи таки довели дело до конца и таки объединили Вьетнам под флагами коммунизма.

История схожа с корейской, однако есть и существенные отличия. После Второй мировой войны оба государства оказались в зонах оккупации разных союзников, что и обусловило их дальнейшее развитие после разрыва бывших членов антигитлеровской коалиции — в Азии она была скорее антияпонской. И здесь завязано ключевое отличие — Корея была оккупирована (еще до Первой мировой войны) Японией, которая Вторую мировую проиграла. Зато Вьетнам был французской колонией — и Париж захотел ее обратно, после лет насыщения местного населения идеями борьбы с колониализмом и за собственную государственность (как оказалось, имелась в виду только борьба с Японией).

Французский Индокитай был частью Французской колониальной империи в Юго-Восточной Азии. Федерация трех вьетнамских регионов Тонкин (Север), Аннам (Центральная) и Кохинхина (Юг) и королевства Камбоджа была образована в 1887 году. Лаос был добавлен в 1893 году, а Гуанчжоуань — в 1900 году. Столица была перенесена из Сайгона в Ханой в 1902 году Фото: Getty Images

Страна разделилась в поисках союзников

Настроенный на освободительную войну вьетнамский народ сумел нанести достаточно чувствительных поражений французским экспедиционным силам, чтобы заставить правительство вывести свои войска из страны. Так сложилось, что основные силы антифранцузской борьбы сосредоточились в бывшей зоне китайской оккупации, в то время, как французы не побрезговали привлечь к послевоенному колониальному управлению Вьетнамом бывших коллаборационистов.

В конце концов север страны установил коммунистический строй и, следовательно, оказался в советском фарватере (интересно, что коммунистический лидер, герой победы над французами Хо Ши Мин свое образование получил в Париже, где и увлекся коммунистическими идеями), зато южная часть страны обратилась за военно-технической помощью к более грозной силе — США.

Север страны установил коммунистический строй, а Южный Вьетнам обратился за военно-технической помощью к США Фото: Фокус

Американцы во Вьетнаме

Сначала сотрудничество ограничивалось военно-техническим сотрудничеством — в Южный Вьетнам было направлено несколько тысяч военных инструкторов, которые должны были обучать местных воинов использовать западную военную технику и навыки ведения боевых действий. Однако уже в начале 1960-х количество американских инструкторов стало аномально высоким — около 23 тысяч. Для Вашингтона сохранить Южный Вьетнам стало вопросом принципа, американцы не побрезговали даже прямым военным вмешательством, чтобы не допустить победы коммунистов. При этом пренебрегая тем фактом, что, в отличие от ситуации в Европе и той же Корее, они поддерживают режим, далекий от народной популярности.

Война во Вьетнаме: документальные кадры Война во Вьетнаме: документальные кадры Война во Вьетнаме: документальные кадры Война во Вьетнаме: документальные кадры Война во Вьетнаме: документальные кадры Война во Вьетнаме: документальные кадры Война во Вьетнаме: документальные кадры Война во Вьетнаме: документальные кадры

В конце концов Вьетнамская кампания трансформировалась из материально-технической поддержки США своего союзника в прямой конфликт между США и Северным Вьетнамом. Эта война продолжалась в течение восьми лет (1965-1973 гг.) и завершилась признанием США Северного Вьетнама и выводом американских войск из региона.

Парижские соглашения гарантировали мир

Интересно, что переговоры между сторонами продолжались около 5-ти лет (с 1968 по 1973 год). Всего было проведено 201 официальную встречу и еще более двух десятков тайных. Заключено соглашение между четырьмя сторонами — США, Коммунистическое правительство Северного Вьетнама, Правительство Южного Вьетнама, а также Временное революционное правительство Южного Вьетнама как отдельная сторона переговоров. Всего договор содержал 9 разделов и 23 статьи.

Но если коротко — то его суть такова:

Боевые действия должны немедленно прекратиться

Американские войска должны покинуть регион в течение следующих двух месяцев

Народ Южного Вьетнама может определиться со своим будущим на честных и свободных выборах, которые должны были состояться под международным контролем

Отдельно прописывалось, что любое разделение Вьетнама является временным

Контроль за выполнением соглашения возлагался на международную комиссию в составе Польши, Венгрии (представители Организации Варшавского договора, то есть де-факто марионетки СССР, который поддерживал Северный Вьетнам), Индонезии и Канады (последнюю через несколько месяцев заменил Иран). Поэтому комиссия состояла поровну из коммунистических стран и стран, где правили поддерживаемые Вашингтоном авторитарные режимы.

"Беззащитный" Никсон

Президент США Ричард Никсон пообещал, что в случае любой военной угрозы со стороны Северного Вьетнама или попытки им нарушить условия договора США обрушат на него всю свою огневую мощь. Самая могущественная держава в мире не собиралась выходить из войны с позором. Правда, тогдашний Государственный секретарь США Генри Киссинджер вспоминал, что американская администрация надеялась, что армия Южного Вьетнама продержится еще хотя бы несколько лет и тогда позор поражения обошел бы США стороной.

Президент США Ричард Никсон и советник по национальной безопасности и государственный секретарь Генри Киссинджер в Белом доме Фото: Getty Images

Однако президент Никсон, обещавший защитить народ Южного Вьетнама (а если быть точнее — тех, кто поддерживал американское присутствие в стране), не смог защитить себя самого. Вскоре разгорелся Уотергейтский скандал, и Белому дому уже было не до Вьетнама.

Мемориал ветеранов войны во Вьетнаме в День памяти Мемориал ветеранов войны во Вьетнаме в День памяти Мемориал ветеранов войны во Вьетнаме в День памяти

Эта война была достаточно болезненным вопросом для американского общества, ведь на ней погибли и пропали без вести более 50 тысяч американских военнослужащих, а еще десятки тысяч получили инвалидность и наполнили улицы американских городов, постоянно напоминая местным обывателям об ужасах войны.

В этих условиях оппозиционная Демократическая партия использовала войну как еще одно слабое место власти республиканцев, которых сокрушил Уотергейтский скандал. Да, как будто это не их администрация и приняла решение о введении военного контингента в страну в 1965 году. Однако кто это помнил в разгар нарушения процедуры импичмента президенту, его отставки и общего политического кризиса в США! В этих обстоятельствах ни у одного конгрессмена не было ни малейшего желания брать на себя антирейтинг и становиться причастным к войне во Вьетнаме — слово, которого все политики в этот период старались избегать, как чумы в Средневековье.

Внутренний кризис выводит Вашингтон из игры

Поэтому, когда Северный Вьетнам стал нарушать условия перемирия, Конгресс не смог даже профинансировать материальную поддержку союзного Южного Вьетнама. При этом в Сайгоне искренне верили в незыблемость американских гарантий, поэтому не экономили боеприпасов, пока зимой 1975 года не ощутили их дефицит.

Зато в Северном Вьетнаме все поняли правильно. В Белом доме место в Овальном кабинете занял единственный президент, за которого не проголосовал ни один избиратель. Ведь Джеральд Форд был назначен (а не избран) вместо вице-президента Спиро Агню лишь за 9 месяцев до своей инаугурации президентом США. А как относились к региону на Капитолийском холме, уже было указано выше. Поэтому было понятно, что лучшего шанса для объединения Вьетнама не будет.

Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме — дипломатическое соглашение, подписанное в Париже 27 января 1973 года по итогам четырехлетних переговоров Фото: Вікіпедія

В коммунистическом Вьетнаме до сих пор считают, что пункт соглашения о временном разделении страны предоставил им юридическое право на "объединение Вьетнама". Это яркий пример того, как юридические факты подстраивают под реалии, которые формируются на поле боя. А здесь преимущество было у Севера.

Военная операция, которую разработала армия Северного Вьетнама, была рассчитана на более чем год и должна была завершиться не позднее 1976 года — тогда в США должны были состояться новые выборы.

Оставленные на произвол судьбы

Уже после первых боев стало понятно, что без прямой американской поддержки армия Южного Вьетнама небоеспособна. После падения Дананга — второго по величине города Вьетнама — в стране началась паника. Военные Юга дезертировали, захватывали катера и самовольно плыли на них к американским военным кораблям.

В Сайгоне оставался ограниченный пятитысячный смешанный американский контингент — очаги работы спецслужб, дипломатическое представительство и десятки тысяч вьетнамцев, которые помогали США все эти годы.

Вьетнамская война — вооруженный конфликт во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже, который длился около 20 лет — до падения Сайгона 30 апреля 1975 года Фото: Getty Images

Хроника падения Сайгона. "Белое Рождество"

Однако посол США во Вьетнаме Грэм Мартин упорно не хотел организовывать эвакуацию. Американские офицеры клялись своим вьетнамским коллегам, что никогда не оставят их на произвол судьбы врагу. В то же время Конгресс в очередной раз отказал президенту в выделении каких-либо средств на помощь Южному Вьетнаму.

Карта окружения Сайгона народной армией Вьетнама Фото: Вікіпедія

Когда войска Севера начали брать в кольцо Сайгон, президент страны Нгуен Ван Тхиеу покинул столицу. Он передал должность вице-президенту Чан Ван Хуонгу, который пробыл в должности всего один день. Его место занял генерал Дуонг Ван Минь, а многомиллионный город охватила настоящая паника. Пилоты ВВС Южного Вьетнама самовольно захватили вертолеты и стали вывозить на них свои семьи к американским кораблям, которые расположили в нескольких десятках километров от берегов Вьетнама в нейтральных водах Южнокитайского моря.

Американцы старались вывезти как можно больше своих сторонников — всего их было около десяти тысяч Американцы старались вывезти как можно больше своих сторонников — всего их было около десяти тысяч

Тогда американцы таки начали эвакуацию. Кодовым сигналом для ее начала стала фраза "Белое Рождество". Вертолеты ЦРУ курсировали между Сайгоном и американскими кораблями непрерывным потоком — войска Севера их не сбивали.

Американцы пытались вывезти как можно больше своих сторонников — всего их было около десяти тысяч. Кадры, как люди отчаянно цепляются за кузов вертолета, который взлетает с крыши американского посольства (на самом деле это было здание, где размещались сотрудники ЦРУ) облетели весь мир.

Вертолет взлетает с крыши посольства США Фото: Вікіпедія

Чтобы успеть всех вывезти, пилоты провели в воздухе 19 часов без перерыва. На борту американского авианосца персонал начал сбрасывать прямо в воду неработающие машины, чтобы освободить место на взлетной площадке для эвакуационных вертолетов, которые все прибывали и прибывали. Удалось эвакуировать около 7000 человек (из них 5,5 тысяч — вьетнамцы).

Победа коммунизма

Первые военные Севера вошли в Сайгон в ночь на 30 апреля 1975 года. Уже после восхода солнца они торжествовали. Гордо въехали на бронетехнике во дворец президента. Провели по улицам города парад военнопленных и гордо красовались на улицах оккупированной столицы вражеской республики.

Первые военные Севера вошли в Сайгон в ночь на 30 апреля 1975 года. Уже после восхода солнца они торжествовали Первые военные Севера вошли в Сайгон в ночь на 30 апреля 1975 года. Уже после восхода солнца они торжествовали Первые военные Севера вошли в Сайгон в ночь на 30 апреля 1975 года. Уже после восхода солнца они торжествовали Первые военные Севера вошли в Сайгон в ночь на 30 апреля 1975 года. Уже после восхода солнца они торжествовали Первые военные Севера вошли в Сайгон в ночь на 30 апреля 1975 года. Уже после восхода солнца они торжествовали Первые военные Севера вошли в Сайгон в ночь на 30 апреля 1975 года. Уже после восхода солнца они торжествовали

Полковник Буй Тин при приеме капитуляции от генерала Миня заявил, что войну проиграли американцы, а вьетнамцам нечего бояться. Наоборот нужно радоваться, ведь война наконец-то завершилась. С этим трудно было согласиться миллионам сторонников Южного Вьетнама, которых коммунистическая власть подвергала репрессиям (преследование, отправка в концентрационные лагеря и даже физические расправы) последующие годы.

США ввели жесткое экономическое эмбарго против коммунистического Вьетнама и не признавали это государство до 1995 года. Однако в Хошимине не сильно беспокоились по этому поводу. Через три года, утвердившись у власти, коммунисты развернули новую волну репрессий против своих врагов внутри страны. Это вызвало новую волну беженцев. Люди бежали из страны прямо в лодках, на которых выплывали в открытый океан. На них так и говорили — "люди в лодках". Таких собралось около миллиона.

Вьетнам же успел победить еще и КНР, которая осуществила попытку неудачного вторжения в феврале 1979 года. Уменьшил ли такой успех армии Северного Вьетнама позор США — вопрос риторический. В Вашингтоне же после взятия Сайгона еще 16 лет не решались осуществлять прямых военных интервенций, отдавая предпочтение экономическому влиянию и проведению специальных операций. Однако впоследствии провели успешную кампанию против Ирака и даже на несколько десятилетий стали единственным мировым гегемоном.

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Можно ли провести параллели между событиями в Восточной Азии пятьдесят лет назад и в Восточной Европе сейчас? Действительно, есть определенные схожие черты — сами по себе эти войны были эпизодом более масштабного противостояния, борьбы систем за гегемонию в мире.

Парадоксально, но как раз борьбой свободы против авторитаризма войны во Вьетнаме и Корее не были. Ведь в обеих южных частях этих стран проамериканские правительства были далеки от идеала свободы и демократии. Зато современная Российская Федерация является гораздо ближе к Соединенным Штатам идеологически, чем был Советский Союз.

Стоит отметить, что, в отличие от Вьетнамской войны, агрессия РФ против Украины не носит характера гражданской войны, как бы ни хотела ее подать в таком аспекте кремлевская пропаганда. Нельзя однозначно определить, является ли агрессия России против Украины эпизодом глобального противостояния различных идеологических систем, или наоборот глобальная геополитика стала заложником многовекового противостояния Украины и России.

Ключевым же отличием между Украиной и Южным Вьетнамом является то, что Украину на самом деле оставили еще до полномасштабного вторжения. Нам присылали каски, а мы остановили самую мощную армию на материке. В то время как армия Южного Вьетнама целиком и полностью надеялась на американскую поддержку.

Эвакуация в международном аэропорту в Кабуле 19 августа 2021 года Фото: Getty Images

Поэтому здесь аналогии скорее можно проводить с Афганистаном — и кадры последних дней падения Кабула действительно очень напоминают последние дни Сайгона. Закончится ли это геополитическое поражение для американцев снова хепиендом в среднесрочной перспективе, прогнозировать никто не возьмется.

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А вот Киев в конце февраля 2022 года без какой-либо (разве кроме моральной) внешней поддержки выглядел совсем по-другому. Это не значит, что нам не нужна внешняя поддержка. Также далеко не факт, что Украина выстоит без поддержки Запада в этой тяжелой кровопролитной войне. Но настоящий урок Сайгона и Кабула заключается в том, что любая внешняя поддержка преходяща и мы не всегда можем на нее повлиять. Возможно, Никсон действительно бы сдержал свое слово и защитил бы Южный Вьетнам, если бы остался у власти. Но он ушел досрочно и не по своей воле. А вот собственная армия и патриотизм и доблесть граждан — это те вещи, которые зависят именно от украинцев и будут до тех пор, пока будет Украина.