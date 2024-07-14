Бамбуковая дипломатия Вьетнама — шанс на выживание или путь к катастрофе?

Чтобы обезопасить себя от агрессии КНР, Вьетнам готов вступать в любые альянсы с РФ, США, Индией — поодиночке и одновременно. Страна развивает отношения с ЕС, дружит с Австралией и Турцией. Именно во Вьетнам переносят производство западные компании. Как пребывание на линии геополитического разлома между мощнейшими мировыми игроками пошло на пользу Вьетнаму, разбирался Фокус.

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В июне Владимир Путин посетил Вьетнам. Глава РФ совершил этот визит сразу после посещения КНДР, где он очевидно договаривался о военной помощи в войне против Украины.

Если не углубляться в контекст, все выглядит просто и логично — руководитель Кремля совершил турне по дружественным ему странам в поисках военной помощи. Учитывая исторические обстоятельства, Вьетнам должен отдать Москве "долг" за военную помощь в войне против США полвека назад. Однако на самом деле обстоятельства в Юго-Восточной Азии сложнее. Американо-вьетнамская война завершилась в далеких 1970-х, после того прошло много времени, и теперь в вопросах безопасности коммунистический Вьетнам в первую очередь ориентируется на... США.

Владимир Путин посетил Вьетнам и КНДР, где договаривался о военной помощи в войне против Украины Фото: Getty Images

Дружить с США так, чтобы не поссориться с КНР

Еще с 2010 года США под руководством тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон взяли курс на углубление отношений с Вьетнамом. В 2013 году страны заключили соглашение о всеобъемлющем партнерстве, а уже через десять лет в рамках визита во Вьетнам президента Джозефа Байдена стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Вьетнаму выгодно сотрудничество с США с экономической точки зрения — это их второй по объему внешнеэкономический партнер (сам Вьетнам входит в ТОП-10 торговых партнеров США), также американцам симпатизирует вьетнамское общество, однако сотрудничество искусственно тормозит монопартийное руководство коммунистической страны. Научный сотрудник Института Юсофа Ишака Фан Сюан Дунг объясняет, что чрезмерное сближение с Соединенными штатами может спровоцировать КНР на экономический или даже военный ответ. Современный Вьетнам — цель №2 в потенциальной экспансии Поднебесной после Тайваня.

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В ситуации проживания с таким мощным и не слишком миролюбивым соседом вьетнамская власть прибегла к принципам так называемой "бамбуковой дипломатии" — балансирование между центрами силы.

Вьетнам пытается сохранять нейтралитет и поддерживать дружеские отношения со всеми сторонами, насколько это возможно. Так, соглашения о стратегическом партнерстве страна заключила одновременно с упоминавшимися выше США, а также Индией, Россией, КНР, Южной Кореей и Японией. То есть со всеми возможными геополитическими лагерями, действующими в регионе. Это, по мнению политического руководства Вьетнама, будет способствовать взаимному сдерживанию всех сторон в довольно непростой ситуации, сложившейся в Южно-Китайском море.

Почему Вьетнам так важен

Дело в том, что КНР является основным поставщиком сырья во Вьетнам, в то же время Поднебесная отжимает в прямом смысле его экономическую зону в Южно-Китайском море. Основным природным богатством Вьетнама является его география — одна из крупнейших в мире береговых линий, которая простирается более чем на 3 тысячи километров неподалеку от едва ли не самого насыщенного в мире пути морской торговли, который де-факто соединяет Европу с КНР.

Береговая линия Вьетнама простирается на более 3000 километров. Фото: Getty Images

Кроме этого, прибрежный шельф богат полезными ископаемыми, а также там проходят подводные кабели связи. КНР уже десятилетиями осуществляет ползучую аннексию в регионе путем сооружения искусственных островов и строительства военных баз.

США и Вьетнам: от войны к сотрудничеству

Как же случилось, что Вьетнам после долгой и кровавой войны в конце концов оказался чуть ли не в объятиях своего заклятого врага? Начнем с того, что последняя страна, с которой Вьетнам воевал (точнее, от которой защищался), была именно КНР, которая напала на него после того, как Вьетнам напал на Камбоджу и уничтожил там поддерживаемый Пекином режим красных кхмеров.

После подписанных в 1973 году Парижских соглашений, возглавляемый коммунистической партией Северный Вьетнам провел операцию "Хо Ши Мин" и полностью уничтожил Южный Вьетнам, который собственно и поддерживали США во всем известной долгой и кровопролитной Вьетнамской войне. В Вашингтоне аннексию Южного Вьетнама восприняли как грубое нарушение Парижских соглашений и наложили на коммунистический теперь уже объединенный Вьетнам ряд санкций, которые включали экономическое эмбарго. Вьетнам столкнулся также с дипломатической изоляцией со стороны западноевропейских государств.

Война во Вьетнаме длилась с 1 ноября 1955 года до падения Сайгона 30 апреля 1975 года Фото: Getty Images

Москва пользуется ситуацией

Однако на практике все эти действия способствовали более глубокому вхождению этого молодого коммунистического государства в орбиту влияния СССР. Ведь у Вьетнама просто не было другого выбора. При отсутствии альтернативы официальный Ханой подписал договор о сотрудничестве с Москвой, следствием которого стало дальнейшее размещение советской военно-морской базы в Камране. Вероятным геополитическим последствием союза с СССР стало вторжение вьетнамских войск в Камбоджу. СССР в борьбе с Китаем хотел чужими руками уничтожить прокитайский — действительно очень жестокий и кровавый режим красных кхмеров.

Советская военная база в г. Камрань, Вьетнам, 1987 год

Эта авантюра не только дала повод КНР на вторжение во Вьетнам, но и привела к еще более глубокой внешнеполитической изоляции коммунистического Вьетнама. К концу 1970-х годов борьбу за "красную Азию" выигрывал Китай, поэтому страны АСЕАН осудили действия Вьетнама и присоединились к американскому эмбарго. Сведение внешних международных отношений только к отношениям с СССР привело к экономическим проблемам в самой Социалистической Республике Вьетнам — СССР оставался мощной державой и оказывал Вьетнаму надлежащую военную помощь, однако в экономическое состояние Союза уже было довольно плачевным.

Парадоксальный Вьетнам: социализм на основе рыночной экономики

Когда крах СССР стал очевидным, власти Вьетнама развернули свой взгляд на более успешные государства рядом, которые построили более качественную, чем Москва экономику, при этом их устройство не было построено на принципах либеральной демократии. Такими были, в частности, Сингапур и... КНР.

Властям Социалистической Республики Вьетнам понравилась модель, когда экономика развивается по законам рынка (самая эффективная на данный момент форма), но при этом власть остается в руках у одной партии. Именно это было внедрено в КНР и похожую модель взялись строить и во Вьетнаме. Американский эксперт в области индо-тихоокеанских исследований доктор Атрейдес отмечает, что для развития эффективной экономики Вьетнама было необходимо избавиться от американского экономического эмбарго, для чего коммунистические власти страны пошли на уступки по гуманитарным вопросам, связанным с последствиями войны.

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В начале 1990-х годов мир стал однополюсным, и о строительстве процветающей страны, находясь в конфронтации с единственным гегемоном, говорить было довольно проблематично. Поэтому в 1995 году между Вьетнамом и США были восстановлены дипломатические отношения. Произошли определенные шаги навстречу друг другу, что в конце концов привело к снятию всех санкций с страны и построению рыночной экономики под бдительным оком коммунистической партии уже ничто не мешало.

Китай напоминает о себе

Вот так в начале XXI века Социалистическая Республика Вьетнам стала страной с вполне рыночной экономикой и значительным объемом иностранных инвестиций и высоким удельным весом частного сектора в экономической структуре. Однако новый век принес новые вызовы. В Азии появился субгегемон, который явно намеревался установить свои порядки, особенно в акватории Южнокитайского моря, на значительную территорию которого как раз и претендует Вьетнам со своей чрезвычайно протяженной береговой линией.

Наступление КНР побудило Вьетнам к активизации своей внешней политики. Страна, пережившая десятилетия войн в прошлом веке совсем не хотела повторения этого сценария.

Научный сотрудник Института внешней политики и стратегических исследований Дипломатической академии Вьетнама доктор Нго Ди Лан считает основной задачей внешней политики Вьетнама избежание прямого конфликта с КНР. Стратегией Вьетнама стало балансирование между мощными игроками и сохранение максимального нейтралитета.

В начале XXI века Социалистическая Республика В "етнам стала страной с полностью рыночной экономикой Фото: Getty Images Город Сайгон — Хошимин ночью, с высоты птичьего полета Фото: Getty Images

Так, в 2002 году были выведены российские войска с базы Камрань. Страна является участником АСЕАН и организации Quad Plus, в которой моральным лидером являются США и которая нацелена на сдерживание КНР, в то же время Вьетнам ни разу не осудил агрессию РФ против Украины. Страна, которая, казалось бы, должна быть заинтересована в предотвращении перекраивания границ слабых и маленьких стран их сильными соседями, не решается явно выступить против своего давнего военного партнера.

Вьетнам не признал хунту, захватившую власть в Мьянме в 2021 году (ее поддерживают РФ и КНР, соответственно, не признают США), но поддерживает дипломатическую связь с ней по линии АСЕАН.

Главное — избежать войны

Для Вьетнама основное — обезопасить себя от потенциальной агрессии КНР. Для этого республика готова вступать в любые альянсы с РФ, США, Индией — поодиночке и одновременно. Также страна пытается развивать активные экономические и политические отношения с ЕС (в основном в лице Германии, с которой объем торговли составил 18 млрд евро в 2022 году), активно развивает экономические отношения с Австралией ($25,7 млрд в 2023 году) и имеет давние дипломатические связи с Турцией. Но таким образом, чтобы самим фактом этих альянсов не вызвать гнев КНР.

И пока Вьетнаму это удается. Даже больше. Редкий случай, пребывание на линии геополитического разлома между мощнейшими мировыми игроками даже пошло на пользу Вьетнаму. Именно в эту страну стали переносить производство западные или связанные с ними компании. Это привело к существенному экономическому росту страны в последние годы. Но не является ли этот экономический рост затишьем перед бурей, которая поднимется, когда супердержавы перейдут от слов к делу — то есть, от угроз к непосредственным военным действиям? Но не засосет ли этот шторм маленькую восточноазиатскую страну в свой безжалостный кровавый водоворот? Это сможет показать только время.

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