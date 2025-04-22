Ее не должно быть: крупнейшая структура во Вселенной больше, чем считалось, какой размер (фото)

Астрофизики с помощью чрезвычайно ярких выбросов энергии и света определили, что самая большая структура во Вселенной, Великая стена Геркулес -Северная Корона, охватывающая 10% видимого космоса, на самом деле имеет больший размер и находится ближе к Земле, чем предполагалось.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

Крупнейшей структурой во Вселенной является скопление огромного количества галактик под названием Великая стена Геркулес -Северная Корона. Она находится на расстоянии примерно 10 млрд световых лет от нас и бросает вызов моделям эволюции Вселенной. Но изучение гамма-всплесков показало, что эта структура представляет собой еще большую загадку, ведь она намного больше по размеру, чем считалось.

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Великая стена Геркулеса-Северная Корона была обнаружена в 2014 году с помощью наблюдения за гамма-всплесками с известным расстоянием до них. Гамма-всплески представляют собой мощные выбросы энергии и света, которые возникают при создании черных дыр звездной массы и при столкновении нейтронных звезд. И черные дыры звездной массы, и нейтронные звезды возникают после того, как обычные массивные звезды взрываются сверхновой.

Предыдущие расчеты астрофизиков показали, что Великая стена Геркулеса-Северная Корона имеет длину примерно 10 млрд световых лет, ширину примерно 7 млрд световых лет и толщину почти 1 млрд световых лет. Для сравнения, внутри такой структуры может поместится 94 000 галактик Млечный Путь. При этом гигантская структура занимает 10% видимого космоса.

Новое исследование, в котором астрофизики также использовали гамма-всплески, показало, что самые близкие части Великой стены Геркулеса-Северная Корона находятся ближе к Земле, чем считалось. Но главным открытием стало то, что на самом деле эта структура на миллиарды световых лет больше, чем предполагалось. Но пока что ее точные размеры выяснить не удалось и это будет предметом дальнейших исследований.

Великая стена Геркулес-Северная Корона, подсвечиваемая мощными квазарами, созданными сверхмассивными черными дырами в далеких галактиках Фото: BBC

Одна из причин, по которой такие структуры, как Великая стена Геркулес -Северная Корона, имеющие длину в несколько миллиардов световых лет, озадачивают астрофизиков, состоит в том, что все они противоречат космологическому принципу. Он является основой теорий эволюции Вселенной.

Согласно космологическому принципу, Вселенная является однородной и изотропной в больших масштабах, то есть она должны выглядеть одинаково во всех направлениях. Но это и другие исследования показывают, что это не так.

По словам ученых, любая космическая структура, согласно космологическому принципу, не может иметь длину более 1,2 млрд световых лет, и она вообще не должна существовать, если имеет больший размер, ведь у нее не было времени для формирования, если распределение материи в космосе однородно и изотропно. Но Великая стена Геркулес–Северная Корона бросает вызов космологическому принципу, как некоторые другие стукнуты меньшего размера.

Это может означать, что структуры такого огромного размера могли быть созданы в ранней Вселенной, а это значит, что нужно менять модели ее эволюции.

Как уже писал Фокус, инопланетяне могут получать безграничную энергию необычным способом и так их можно обнаружить. У сфер Дайсона, гипотетических мегаструктур, которые инопланетные цивилизации могут располагать вокруг звезд для получения всей энергии последних, есть большой недостаток: они очень нестабильны. Ученые нашли способ каким образом эти структуры могут быть стабильными.

Также Фокус писал о том, что ракета-носитель компании SpaceX во время возвращения на Землю создала удивительный красочный объект в атмосфере, который похож на некоторые газовые туманности в космосе.