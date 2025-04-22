Її не повинно бути: найбільша структура у Всесвіті більша, ніж вважалося, який розмір (фото)

Астрофізики за допомогою надзвичайно яскравих викидів енергії та світла визначили, що найбільша структура у Всесвіті, Велика стіна Геркулес-Північна Корона, що охоплює 10% видимого космосу, насправді має більший розмір і розташована ближче до Землі, ніж передбачалося.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише Space.

Найбільшою структурою у Всесвіті є скупчення величезної кількості галактик під назвою Велика стіна Геркулес — Північна Корона. Вона знаходиться на відстані приблизно 10 млрд світлових років від нас і кидає виклик моделям еволюції Всесвіту. Але вивчення гамма-сплесків показало, що ця структура являє собою ще більшу загадку, адже вона набагато більша за розміром, ніж вважалося.

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Велика стіна Геркулеса-Північна Корона була виявлена в 2014 році за допомогою спостереження за гамма-сплесками з відомою відстанню до них. Гамма-сплески являють собою потужні викиди енергії і світла, які виникають при створенні чорних дір зоряної маси і при зіткненні нейтронних зірок. І чорні діри зоряної маси, і нейтронні зірки виникають після того, як звичайні масивні зірки вибухають надновою.

Попередні розрахунки астрофізиків показали, що Велика стіна Геркулеса-Північна Корона має довжину приблизно 10 млрд світлових років, ширину приблизно 7 млрд світлових років і товщину майже 1 млрд світлових років. Для порівняння, всередині такої структури може поміститься 94 000 галактик Чумацький Шлях. При цьому гігантська структура займає 10% видимого космосу.

Нове дослідження, в якому астрофізики також використовували гамма-сплески, показало, що найближчі частини Великої стіни Геркулеса-Північна Корона розташовані ближче до Землі, ніж вважалося. Але головним відкриттям стало те, що насправді ця структура на мільярди світлових років більша, ніж передбачалося. Але поки що її точні розміри з'ясувати не вдалося і це буде предметом подальших досліджень.

Велика стіна Геркулес-Північна Корона, що підсвічується потужними квазарами, створеними надмасивними чорними дірами в далеких галактиках Фото: BBC

Одна з причин, з якої такі структури, як Велика стіна Геркулес — Північна Корона, що мають довжину в кілька мільярдів світлових років, спантеличують астрофізиків, полягає в тому, що всі вони суперечать космологічному принципу. Він є основою теорій еволюції Всесвіту.

Згідно з космологічним принципом, Всесвіт є однорідним та ізотропним у великих масштабах, тобто він має мати однаковий вигляд у всіх напрямках. Але це та інші дослідження показують, що це не так.

За словами вчених, будь-яка космічна структура, згідно з космологічним принципом, не може мати довжину понад 1,2 млрд світлових років, і вона взагалі не має існувати, якщо має більший розмір, адже вона не мала часу для формування, якщо розподіл матерії в космосі однорідний та ізотропний. Але Велика стіна Геркулес-Північна Корона кидає виклик космологічному принципу, як деякі інші стукнуті меншого розміру.

Це може означати, що структури такого величезного розміру могли бути створені в ранньому Всесвіті, а це означає, що потрібно змінювати моделі його еволюції.

Як уже писав Фокус, інопланетяни можуть отримувати безмежну енергію в незвичайний спосіб і так їх можна виявити. У сфер Дайсона, гіпотетичних мегаструктур, які інопланетні цивілізації можуть розташовувати навколо зірок для отримання всієї енергії останніх, є великий недолік: вони дуже нестабільні. Вчені знайшли спосіб яким чином ці структури можуть бути стабільними.

Також Фокус писав про те, що ракета-носій компанії SpaceX під час повернення на Землю створила дивовижний барвистий об'єкт в атмосфері, який схожий на деякі газові туманності в космосі.