На штраф ТЦК можно будет получить 50% скидки: Зеленский подписал закон, детали

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко 14 апреля сообщила, что президент Украины подписал закон о возможности уменьшения наполовину штрафа ТЦК за несвоевременное обновление военно-учетных данных.

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О том, что президент подписал законопроект о скидках на штрафы от территориальных центров комплектования и социальной поддержки за нарушение воинского учета, Екатерина Черногоренко сообщила на своей странице в Facebook.

Екатерина Черногоренко сообщает, что президент подписал закон о скидке в 50% на штрафы ТЦК Фото: скриншот

Заместитель министра обороны рассказала, что закон освободит под уплаты штрафа военнослужащих, которые уже служат в Силах обороны Украины, но имели нарушения правил воинского учета.

"Военнослужащие, которые стали на защиту страны и не успели обновить свои данные — освобождаются от уплаты штрафов. Это справедливо", — сообщила Черногоренко.

Также она добавила, что для гражданских военнообязанных разрабатывается возможность оплатить штраф со скидкой 50% в приложении "Резерв+".

В заметке от 13 марта Екатерина Черногоренко рассказывала алгоритм, по которому граждане смогут получить скидку онлайн. Для этого нужно будет:

подать заявление в Резерв+ о том, что военнообязанный признает нарушение;

получить постановление об этом нарушении в приложении;

оплатить штраф со скидкой в 50%.

В то же время в карточке проекта Закона на сайте Верховной Рады информации о подписи Владимира Зеленского на момент публикации материала не было.

Скидка 50% на штраф ТЦК: что известно

Законопроект №12093, который предусматривает возможность оплатить штраф ТЦК за нарушение воинского учета со скидкой 50%, был зарегистрирован в Верховной Раде 4 октября 2024 года.

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас за несвоевременное обновление данных налагается штраф от 17 000 грн до 25 500 грн. По словам нардепов, на сегодня не уточнили данные или не сделали этого в определенный законом срок более 6 млн военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

Новый закон позволит уменьшить вдвое сумму штрафа для тех, кто самостоятельно обратится в ТЦК и добровольно уплатит 8 500 грн. Однако скидка в 50% будет действительной только в том случае, если военнообязанный внесет соответствующую сумму в течение 10 дней после принятия постановления об административном правонарушении.

Верховная Рада 13 марта приняла в целом законопроект №12093, позволяющий платить 50% штрафа ТЦК или в некоторых случаях не платить его вообще.