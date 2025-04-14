На штраф ТЦК можна буде отримати 50% знижки: Зеленський підписав закон, деталі

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко 14 квітня повідомила, що президент України підписав закон про можливість зменшення наполовину штрафу ТЦК за невчасне оновлення військово-облікових даних.

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Про те, що президент підписав законопроєкт про знижки на штрафи від територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки за порушення військового обліку, Катерина Черногоренко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Катерина Черногоренко повідомляє, що президент підписав закон про знижку у 50% на штрафи ТЦК Фото: скриншот

Заступниця міністра оборони розповіла, що закон звільнить під сплати штрафу військовослужбовців, які вже служать у Силах оборони України, але мали порушення правил військового обліку.

"Військовослужбовці, які стали на захист країни та не встигли оновити свої дані — звільняються від сплати штрафів. Це справедливо", — повідомила Черногоренко.

Також вона додала, що для цивільних військовозобов'язаних розробляється можливість сплатити штраф зі знижкою 50% у застосунку "Резерв+".

У дописі від 13 березня Катерина Черногоренко розповідала алгоритм, за яким громадяни зможуть отримати знижку онлайн. Для цього потрібно буде:

подати заяву в Резерв+ про те, що військовозобов'язаний визнає порушення;

отримати постанову про це порушення в застосунку;

сплатити штраф зі знижкою у 50%.

Водночас у картці проєкту Закону на сайті Верховної Ради інформації про підпис Володимира Зеленського на момент публікації матеріалу не було.

Знижка 50% на штраф ТЦК: що відомо

Законопроєкт №12093, який передбачає можливість сплатити штраф ТЦК за порушення військового обліку зі знижкою 50%, було зареєстровано у Верховній Раді 4 жовтня 2024 року.

Автори законопроєкту зазначають, що наразі за несвоєчасне оновлення даних накладається штраф від 17 000 грн до 25 500 грн. За словами нардепів, на сьогодні не уточнили дані чи не зробили цього у визначений законом термін понад 6 млн військовозобов'язаних громадян віком від 18 до 60 років.

Новий закон дозволить зменшити вдвічі суму штрафу для тих, хто самостійно звернеться до ТЦК і добровільно сплатить 8 500 грн. Однак знижка у 50% буде дійсною лише в тому разі, якщо військовозобов'язаний внесе відповідну суму протягом 10 днів після ухвалення постанови про адміністративне правопорушення.

Верховна Рада 13 березня прийняла в цілому законопроєкт №12093, що дозволяє платити 50% штрафу ТЦК чи в деяких випадках не сплачувати його взагалі.