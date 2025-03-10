8 500 замість 17 000: нардепи пропонують зменшити штраф для деяких ухилянтів

Народні депутати планували зменшити штраф ТЦК до 10%, якщо оплата відбулася б протягом двох днів, написали на порталі юридичної газети. Такі пропозиції відхилили, але зберегли інші можливості для ослаблення покарання.

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На друге читання Верховної Ради надійшов законопроєкт, який дасть змогу певним категоріям порушників військового обліку платити менший штраф, ніж передбачено адміністративним кодексом. Деякі ідеї народних депутатів, які висловили такі пропозиції, підтримані комітетом з правоохоронної діяльності. Про основні пропозиції щодо штрафів написали на порталі "Судово-юридичної газети" (СЮГ).

На порталі проаналізували законопроєкт №12093, який у жовтні 2024 року подала група 18 нардепів. Серед іншого, законопроєкт намагається простимулювати порушників військового обліку до мобілізації та до вчасної сплати штрафі. За виконання низки умов військовозобов'язаний, який міг би отримати штраф від 17 000 до 25 500 грн, уникне такого покарання, ідеться у статті СЮГ. Можливі послаблення — скасування штрафу, нижня межа покарання та зменшення штрафу удвічі.

Штраф ТЦК — деталі

У порівняльній таблиці до другого читання, яка з'явилась на порталі Ради, можна побачити, що пропонували нардепи і що ухвалив або відхилив комітет. Наприклад, парламентарі пропонували змінювати розмір штрафу залежно від того, через скільки днів його оплатять (через 2 дні — 10%), залежно від статі та віку винуватця. Значну кількість таких пропозицій комітет відхилив. На порталі СЮГ виділили основні правки, які стосуються зменшення штрафу через порушення обліку.

Які умови для послаблення покарання (якщо Рада ухвалить законопроєкт):

якщо громадянин, який порушив правила військового обліку, добровільно пішов в армію. У такому випадку адміністративне провадження не відкриватимуть, а якщо вже відкрили, то закриють. Тобто штрафу взагалі не буде;

якщо людина добровільно звернеться до ТЦК (або в СБУ, або в Службу зовнішньої розвідки). В такому випадку розмір покарання зменшать до нижньої межі і дозволять платити половину — тобто не 17 000 грн, а 8 500 грн.

Як отримати зменшення штрафу на 50% відповідно до законопроєкту:

громадянин добровільно повідомляє про порушення та пише заяву, що погоджується на розгляд справи без його присутності;

в ТЦК протягом трьох днів перевіряють заяву та виносять постанову про мінімальний штраф;

постанова надходить в застосунок "Резерв+" або на електронну пошту. У постанові вказуються реквізити для сплати штрафу, а також інші важливі дані;

людина сплачує 50% штрафу протягом 10 днів з дня чинності постанови.

Законопроєкт має надійти на друге читання Верховної Ради. Він набуде чинності після відповідної процедури — голосування в цілому, підписів спікера та президента, публікації в медіа.

Зазначимо, 10 березня проєкт "Опендатабот" проаналізував постанови про штрафи за порушення військового обліку. З'ясувалось, що у 2024 році половину штрафів не сплатили. Більшість людей, які отримали покарання ТЦК, — це громадяни віком від 25 до 35 років, виявили дослідники.

Нагадуємо, 25 січня юрист Тарас Боровський розповів, як можна оскаржити постанову про штраф за порушення військового обліку.