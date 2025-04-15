Верховная Рада упростила военным списание непригодного имущества: подробности

Верховная Рада приняла в целом законопроект, усовершенствующий механизмы управления и списания военного имущества.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его информации, за законопроект №12373 проголосовал 321 нардеп.

Принятое Радой решение должно упростить списание военного имущества, которое стало непригодным во время военного положения, а также в случае уничтожения или повреждения имущества в результате боевых действий.

Согласно пояснительной записке к закону, имущество будет списываться на основе единого акта списания по приказу командира воинской части. Это касается всего военного имущества (кроме стрелкового оружия и объектов недвижимого имущества).

Стоимость списанного имущества за единицу или по одному акту должна не превышать 1 700 000 гривен (100 тысяч необлагаемых минимумов). В случае, если стоимость имущества превышает этот показатель, акт списания должен утвердить командующий или другой руководитель, которому подчиняется воинская часть, списывающая имущество.

Служебное расследование по установлению причин и обстоятельств уничтожения (потери), повреждения, создания недостачи, досрочного износа, перерасхода военного имущества, ухудшения или снижения его ценности может не назначаться, если речь идет о повреждении имущества в результате действий врага, или о повреждении во время выполнения боевого задания.

В ноябре прошлого года народный депутат Марьяна Безуглая критиковала руководство ВСУ за чрезмерную, по ее мнению, бюрократию: мол, операторов дронов обязывают ежедневно регистрировать серийные номера беспилотников, запущенных на позиции российских оккупантов.

Однако заметим, что еще в феврале 2024-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 3411-IX, согласно которому командиры Сил обороны получили возможность списывать имущество, вышедшее из строя во время боевых действий, по упрощенной процедуре. Это касалось как раз беспилотников.