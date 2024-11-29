Загрузили операторов БпЛА странными обязанностями: Безуглая раскритиковала бюрократию в ВСУ

Депутат рассказала, что вместо того, чтобы сосредоточиться на уничтожении врага операторы БпЛА должны переписывать все бортовые номера беспилотников, которые они запускают ежедневно.

В ВСУ от операторов дронов требуют отчетности о том, какие именно дроны и с какими серийными номерами они запускают по врагу в день. Это добавляет им ненужной работы — сидеть и переписывать бортовые номера, чтобы потом отчитаться. Эту проблему в сети подняла народный депутат Марьяна Безуглая.

"Убийственная бюрократия. Типичный пример. А где упрощение списания имущества? FPV-дроны должны списываться в целом как снаряды. Но и с патронами, снарядами также есть проблемы... списания. Завершается третий год полномасштабного вторжения", — написала депутат.

В подтверждение своих слов она добавила сообщение от командира одного из подразделений БпЛА, от которого требовали назвать бортовые номера всех 500 дронов, которые его подразделение использовало в течение месяца.

"Все дроны списываются по номерам бортов. Ок, если это "Шарк" или "Вампир", который делает +- 100 вылетов и стоит 20-30 тысяч долларов. Но так списываются и FPV! У меня 1 экипаж делает около 500 вылетов в месяц. И делопроизводитель такой: "А скажи номера бортов, которые вы отлетали уже". А я не имею представления, какие номера мы улетали, потому что это не то, чем занимаются экипажи", — рассказал военный.

Скрин из переписки от военного

Он добавил, что в тыловых частях аналогичная ситуация — там патроны выдаются по номерам и по номерам сдаются.

"Ты не можешь получить патроны с одними номерами, а сдать с другими", — рассказал военный.

Напомним, что ранее Марьяна Безуглая после экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, действующего главкома Александра Сырского взялась за летчицу Надежду Савченко. У Безуглой закралось подозрение, что именно она может быть причастна к наступлению россиян на город Покровск в Донецкой области