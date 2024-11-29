Завантажили операторів БпЛА дивними обов'язками: Безугла розкритикувала бюрократію в ЗСУ

Депутатка розповіла, що замість того, щоб зосередитися на знищенні ворога оператори БпЛА мають переписувати усі бортові номери безпілотників, які вони запускають щодня.

В ЗСУ від операторів дронів вимагають звітності про те, які саме дрони і з якими серійними номерами вони запускають по ворогу на день. Це додає їм непотрібної роботи — сидіти і переписувати бортові номери, щоб потім відзвітувати. Цю проблему в мережі підняла народна депутатка Мар'яна Безугла.

"Вбивча бюрократія. Типовий приклад. А де спрощення списання майна? FPV-дрони мають списуватися загалом як снаряди. Але й із набоями, снарядами також є проблеми… списання. Завершується третій рік повномасштабного вторгнення", — написала депутатка.

В підтвердження своїх слів вона додала повідомлення від командира одного із підрозділів БпЛА, від якого вимагали назвати бортові номери усіх 500 дронів, які його підрозділ використовував протягом місяця.

"Всі дрони списуються за номерами бортів. Ок, якщо це "Шарк" чи "Вампір", який робить +- 100 вильотів і коштує 20-30 тисяч доларів. Але так списуються і FPV! У мене 1 екіпаж робить близько 500 вильотів на місяць. І діловод такий: "А скажи номери бортів, які ви відлітали вже". А я не маю уявлення, які номери ми відлітали, бо це не те, чим займаються екіпажі", — розповів військовий.

Скрин з переписки від військового

Він додав, що в тилових частинах аналогічна ситуація — там патрони видаються за номерами і за номерами здаються.

"Ти не можеш отримати патрони з одними номерами, а здати з іншими", — розповів військовий.

Нагадаємо, що раніше Мар'яна Безугла після ексголовкома ЗСУ Валерія Залужного, чинного головкома Олександра Сирського взялася за льотчицю Надію Савченко. У Безуглої закралася підозра, що саме вона може бути причетною до наступу росіян на місто Покровськ на Донеччині