Верховна Рада спростила військовим списання непридатного майна: подробиці

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт щодо удосконалення механізмів управління та списання військового майна.

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, за законопроєкт №12373 проголосував 321 нардеп.

Ухвалене Радою рішення має спростити списання військового майна, яке стало непридатним під час воєнного стану, а також у випадку знищення чи пошкодження майна в результаті бойових дій.

Згідно з пояснювальною запискою до закону, майно списуватиметься на основі єдиного акту списання за наказом командира військової частини. Це стосується усього військового майна (крім стрілецької зброї та об’єктів нерухомого майна).

Вартість списаного майна за одиницю або за одним актом повинна не перевищувати 1 700 000 гривень (100 тисяч неоподаткованих мінімумів). У разі, якщо вартість майна перевищує цей показник, акт списання має затвердити командувач або інший керівник, якому підпорядковується військова частина, що списує майно.

Службове розслідування щодо встановлення причин та обставин знищення (втрати), пошкодження, створення нестачі, дострокового зносу, перевитрати військового майна, погіршення або зниження його цінності може не призначатися, якщо йдеться про пошкодження майна внаслідок дій ворога, або про пошкодження під час виконання бойового завдання.

У листопаді минулого року народна депутатка Мар’яна Безугла критикувала керівництво ЗСУ за надмірну, на її думку, бюрократію: мовляв, операторів дронів зобов’язують щодня реєструвати серійні номери безпілотників, запущених на позиції російських окупантів.

Проте зауважимо, що ще у лютому 2024-го президент України Володимир Зеленський підписав закон 3411-IX, згідно з яким командири Сил оборони отримали можливість списувати майно, що вийшло з ладу під час бойових дій, за спрощеною процедурою. Це стосувалося якраз безпілотників.