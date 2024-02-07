Легше списувати дрони: Зеленський підписав закон про майно в ЗСУ

Раніше командир підрозділу оформлював 40 документів, щоб списати дрон-камікадзе. Завдяки рішенню нардепів та президента, тепер для цього потрібен єдиний акт про списання.

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Вступив у дію закон 3411-IX, завдяки якому командири Сил оборони отримали можливість за спрощеною процедурою списувати майно, яке вийшло з ладу під час бойових дій. Відтепер командирам не доведеться проводити додаткових узгоджень, щоб списати, наприклад, безпілотник, яким вдарили по позиціях російських окупантів. Інформація про те, що президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон, опублікована на порталі Верховної Ради.

У картці закону 3411-IX вказано, що президент поставив підпис на документі 6 лютого.

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Підписаний документ стосується внесення змін до закону "Про правовий режим майна у Збройних Силах України". Зокрема, робляться певні доповнення у статтю 4 цього закону. У тексті вказується, що командири отримали повноваження самостійно списувати майно, вартістю до 100 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 1,7 млн грн). Для цього їм достатньо видати відповідний наказ.

Закон про списання майна - яка вартість речей, які списують спрощено Фото: Скриншот

Також вказується, що саме потрібно робити, коли майно знищується під час бойових дій. Командир складає акт про списання, який протягом 30 днів затверджується командуванням ЗСУ та командувачами інших частин Сил оборони. Під актом мають стояти підписи не менш як двох людей, які стали свідками знищення майна.

Закон про списання майна - хто підписує акт

Закон про майно ЗСУ — деталі

Зазначимо, закон про спрощення списання майна в ЗСУ народні депутати прийняли у жовтні 2023 року. Раніше командири, щоб списати, наприклад, БПЛА, мали оформити до 40 "папірців" — про це написали на порталі "Суспільного". Така кількість паперів була необхідна, наприклад, у випадку застосуванні на полію бою безпілотника з орієнтовною вартістю до 2 млн грн. Подібне рішення "полегшить службу наших воїнів" — процитували журналісти слова заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко.

Нагадуємо, 7 лютого українські парламентарі прийняли низку законів, які стосуються військових ЗСУ та окремих посадовців. Один з цих законів стосується внесення змін щодо збереження генетичного матеріалу. Інший — звільнення члена Центральної виборчої комісії, який два роки війни прожив за кордоном.